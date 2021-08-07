Уряд тішиться перевиконанням бюджету. Названо найбільших платників податків

Міністр фінансів: «За сім місяців перевиконання щодо загального фонду складає 25,3 млрд грн»

Перевиконання планів фінансових надходжень до державної казни складає 4,6%. І це за період із січня по липень, згідно з інформацією Міністерства фінансів. В інтерв'ю «Главкому» очільник відомства Сергій Марченко додав, що така тенденція збережеться до кінця року, а також назвав найбільших платників податків.

«За сім місяців перевиконання щодо загального фонду складає 25,3 млрд грн. Ми вже більше, ніж на 12 млрд, додатково передбачили зміни до бюджету за рахунок цього перевиконання. Але це не значить, що до кінця року і далі не будемо вносити зміни до бюджету», – пояснив міністр.

Зі слів урядовця, таке зростання фінансових вливань не стало сюрпризом. Скоріше, це можливість заповнити пробіли у забезпеченні інших міністерств. Основну складову надходжень складають декілька чинників: зростання номінальної та реальної зарплат, зокрема в бюджетній сфері, і відповідно досить активний споживчий настрій громадян.

«Окрім цього, на надходження податків вплинула кон’юнктура зовнішніх ринків – тобто високі ціни на такі наші товари як руда, продовольство. І це допомагає нам на сьогодні оподатковувати досить маржинальні прибуткові галузі – металургію, гірничодобувний комплекс», – розповів Марченко.

За його словами, в топ-20 платників податку на прибуток за пів року майже половина підприємств саме цієї галузі. Далі йдуть банки.

«Наприклад, «Приватбанк» сплатив податок на прибуток в 3 млрд гривень лише за перше півріччя. Далі серед великих платників йдуть такі підприємства, як «Київстар», АТБ, «Філіп Морріс» єдиний серед «тютюнників» попав в двадцятку, ну й «Епіцентр» її замикає. Загалом підприємства з топ-20 сплатили податків на 30 млрд грн, що на 17 млрд більше порівняно з минулим роком за цей самий період часу», – сказав Марченко.

Щодо підвищення рівня інфляції в країні, то це світова тенденція, з якої ми не можемо випасти. «В бюджеті у нас закладена інфляція в 7,3%, а зараз – 9,5%, тобто не думаю, що це є таким переважним чинником надходжень до бюджету», – заявив Марченко.

Нагадаємо, Національний банк опублікував порядок одноразового добровільного декларування доходів населенням, яке можна зробити протягом року з 1 вересня.

Читайте також інтерв'ю: Міністр фінансів Сергій Марченко: Коштів на субсидії вистачить до листопада