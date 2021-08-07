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    Міністр фінансів похвалився досягненнями у співпраці з МВФ

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    За словами Марченка, &laquo;маяки&raquo; чинної програми з МВФ виконані вже на 90% - Міністр фінансів похвалився досягненнями у співпраці з МВФ
    За словами Марченка, «маяки» чинної програми з МВФ виконані вже на 90%
    Фото: glavcom.ua

    Марченко: «Україна вже виконала майже всі вимоги МВФ»

    МФВ вимагає подальшого прогресу у реалізації реформ в Україні, а місія Фонду планує перевірити результат їхнього впровадження. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко. У комунікаціях президента з виконавчим директором відомства Кристаліною Георгієвою урядовець побачив позитивну складову.

    «Я вважаю, що в цій комунікації були чіткі сигнали. Фонд висловив бачення прогресу у виконанні реформ, і також було анонсовано приїзд місії», додав високопосадовець.

    Реформування судової банківської системи – рух назустріч сподіванням МВФ. Все заради виконання програми, а не отримання додаткового фінансування. «Ми прийняли рішення про запуск судової реформи, були зміни в банківській системі та по інших показниках також був досягнуто досить суттєвого прогресу. Тобто ми робимо свою справу, виконуючи «маяки», які передбаченні програмою», пояснив Марченко.

    Місії МВФ боятися не варто, вважає міністр, адже, на його думку, основні пункти програми виконані на 90%. «Закон про Вищу раду правосуддя, розведення податкової та митної служб як двох окремих юридичних осіб, тарифні питання, банківська діяльність… Це враховуючи, що програма ще не завершена. Залишилось кілька питань», додав головний фінансист країни.

    Наводять лад наразі із декларуванням представників Конституційного суду. «В нас залишились проблеми, що були створені Конституційним судом, і зараз триває дискусія, яким чином це питання має бути врегульовано», сказав Марченко. У Верховній Раді вже прийняли рішення про покарання тих, хто безвідповідально поставився до декларування доходів.

    Аудиторська служба ще проводить аудит коштів Сovid-фонду. «З технічної точки зору, ми вважаємо, що цей пункт Фонд вже сприйняв», – підсумував міністр.

    Нещодавно стало відомо, що Україна отримає $2,7 млрд від МВФ. Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним.

    Раніше Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ. Також нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

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    Теги: МВФ економіка міністр банк Сергій Марченко
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    Міністр фінансів похвалився досягненнями у співпраці з МВФ