Міністр фінансів похвалився досягненнями у співпраці з МВФ

За словами Марченка, «маяки» чинної програми з МВФ виконані вже на 90%

Марченко: «Україна вже виконала майже всі вимоги МВФ»

МФВ вимагає подальшого прогресу у реалізації реформ в Україні, а місія Фонду планує перевірити результат їхнього впровадження. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко. У комунікаціях президента з виконавчим директором відомства Кристаліною Георгієвою урядовець побачив позитивну складову.

«Я вважаю, що в цій комунікації були чіткі сигнали. Фонд висловив бачення прогресу у виконанні реформ, і також було анонсовано приїзд місії», – додав високопосадовець.

Реформування судової банківської системи – рух назустріч сподіванням МВФ. Все заради виконання програми, а не отримання додаткового фінансування. «Ми прийняли рішення про запуск судової реформи, були зміни в банківській системі та по інших показниках також був досягнуто досить суттєвого прогресу. Тобто ми робимо свою справу, виконуючи «маяки», які передбаченні програмою», – пояснив Марченко.

Місії МВФ боятися не варто, вважає міністр, адже, на його думку, основні пункти програми виконані на 90%. «Закон про Вищу раду правосуддя, розведення податкової та митної служб як двох окремих юридичних осіб, тарифні питання, банківська діяльність… Це враховуючи, що програма ще не завершена. Залишилось кілька питань», – додав головний фінансист країни.

Наводять лад наразі із декларуванням представників Конституційного суду. «В нас залишились проблеми, що були створені Конституційним судом, і зараз триває дискусія, яким чином це питання має бути врегульовано», – сказав Марченко. У Верховній Раді вже прийняли рішення про покарання тих, хто безвідповідально поставився до декларування доходів.

Аудиторська служба ще проводить аудит коштів Сovid-фонду. «З технічної точки зору, ми вважаємо, що цей пункт Фонд вже сприйняв», – підсумував міністр.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає $2,7 млрд від МВФ. Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним.

Раніше Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ. Також нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

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