В червні ціна газу для мешканців Миколаївщини зросте на 38 копійок



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Причиною змін стало запровадження нових тарифів на транспортування газу магістральними газопроводами, а також коливання оптової ціни державного монопольного постачальника

З травня побутові споживачі газу в залежності від регіону сплачують різну ціну за блакитне паливо. Ціна на природний газ для жителів Миколаївської області в травні склала 8,43 грн за куб. м, але вже в червні вона становитиме – 8,81 грн за куб.м.

Причиною таких змін стало запровадження нових тарифів на транспортування газу магістральними газопроводами, а також коливання оптової ціни державного монопольного постачальника. При цьому тариф ТОВ «Миколаївгаз Збут» залишився незмінним і складає не більше 2,2% від вартості газу.

Таке нововведення спричинене рішенням НКРЕКП запровадити для АТ «Укртрансгаз» фіксовані тарифи на послуги транспортування природного газу. Досі тарифи транспортування магістральними газопроводами, що входять до структури ціни газу, були різні для різних областей. Це дозволяло тримати ціну газу для побутових потреб на одному рівні по всій Україні. Але відтепер транспортувальники отримуватимуть за свої послуги фіксовану оплату – так званий «тариф для точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів», тобто своєрідну абонплату за доставку газу магістральними газопроводами. І цей тариф становить 19 коп. з кожного оплаченого побутовими споживачами кубометра газу.

Крім того, кінцева ціна для населення буде змінюватися щомісяця в залежності від коливань оптової ціни газу державного монопольного постачальника НАК «Нафтогаз України» з урахуванням його торговельної націнки. Зокрема, в травні ціна газу для регіональних постачальників від НАКу для побутових потреб становить 7 188,00 грн за тис куб.м (з ПДВ), а з 1 червня зросте до 7 558,80 грн.

Враховуючі всі зміни зазначених складових, ціна газу для миколаївців з 1 травня становить 8432,93 за тис. куб.м, а в червні складе 8813 за тис. куб.м.

Такі зміни викликають занепокоєння у компанії «Миколаївгаз Збут», адже це може призвести до збільшення звернень споживачів щодо перерахунку обсягів спожитого газу.

«Несвоєчасна передача показань газових лічильників призводить до розбіжностей між фактичним споживанням і розрахунковими нарахуваннями. А відтепер щомісячні коливання ціни можуть призвести й до значних розбіжностей у сумах, нарахованих споживачам до сплати за газ. Тому ми звертаємось до наших клієнтів з проханням своєчасно передавати показання своїх газових лічильників – з 1 по 5 число місяця, щоб уникнути непорозумінь і необхідності робити перерахунки. Інформацію про те, як це зробити, можна знайти на нашому офіційному сайті у розділі «Як передати показання лічильника», - говорить директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

Інформацію про повну структуру складових ціни газу клієнти компанії можуть дізнатись з рахунків за газ. А якщо рахунок не надійшов в паперовому варіанті, роздрукувати його з особистого кабінету на офіційному сайті компанії.