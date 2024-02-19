В енергосистемі в резерві 10 енергоблоків ТЕС – Міненерго

Минулого тижня повідомлялося, що росіяни двічі за день атакували прифронтову ТЕС ДТЕК

В розпал опалювального сезону у резерві енергосистеми 10 енергоблоків теплоелектростанцій

Сьогодні дефіциту електроенергії в український енергосистемі не спостерігається, у резерві 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС. Про це йдеться в щоденних оперативних даних Міненерго.

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Як зазначається, власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

«У короткостроковий ремонт виходив блок ТЕС, який після усунення зауважень підключено в роботу. У резерві – 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, які будуть включені в роботу за потреби», – уточнили в міністерстві.

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Минулого тижня повідомлялося, що росіяни двічі за день атакували прифронтову ТЕС ДТЕК.

За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, з початку цього опалювального сезону окупанти вже майже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК.

Нагадаємо, що наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.

Раніше Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія.

До слова, уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття.