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В енергосистемі в резерві 10 енергоблоків ТЕС – Міненерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В енергосистемі в резерві 10 енергоблоків ТЕС – Міненерго
Минулого тижня повідомлялося, що росіяни двічі за день атакували прифронтову ТЕС ДТЕК
фото: ДТЕК

В розпал опалювального сезону у резерві енергосистеми 10 енергоблоків теплоелектростанцій

Сьогодні дефіциту електроенергії в український енергосистемі не спостерігається, у резерві 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС. Про це йдеться в щоденних оперативних даних Міненерго.

Як зазначається, власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

«У короткостроковий ремонт виходив блок ТЕС, який після усунення зауважень підключено в роботу. У резерві – 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, які будуть включені в роботу за потреби», – уточнили в міністерстві.

Минулого тижня повідомлялося, що росіяни двічі за день атакували прифронтову ТЕС ДТЕК.

За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, з початку цього опалювального сезону окупанти вже майже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК.

Нагадаємо, що наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.

Раніше Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія.

До слова, уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття. 

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