В Миколаївській області пільги монетизовані для 55 тис. користувачів газу



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За надання пільг та їх розрахунок відповідають органи соцзахисту

З жовтня 2019 року змінився порядок надання пільг – вони були монетизовані. Кошти державної допомоги пільговики отримують або готівкою, або у безготівковій формі, через АТ «Ощадбанк». Тому починаючи з жовтня платіж за спожитий природний газ нараховується у повному обсязі, без врахування знижки, яка надається пільговику.

Монетизація пільг стосується приблизно 55 тисяч із майже 345 тисяч побутових споживачів газу у Миколаївській області. Майже 50 тис. пільговиків отримують безготівкову державну допомогу на рахунки в АТ «Ощадбанк». Ці суми AT «Ощадбанк» перераховує в оплату за газ безпосередньо газопостачальній компанії. При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням і не утримує комісію за цю операцію. Залишок суми, яку не покрила пільга, споживачі повинні оплачувати самостійно.

Решта пільговиків на Миколаївщині, які подали заяви в органи соцзахисту населення до 15 жовтня, отримують державну допомогу за готівкою формою. Такі пільговики повинні самостійно і в повному обсязі розраховуватися за спожитий природний газ. Для цього вони вибирають зручний банк, відділення пошти або платіжну систему. Комісію за платіж встановлює обрана ними фінансова установа або сервіс.

Ось чому з жовтня 2019 року всі споживачі «Миколаївгаз Збуту» отримують рахунки за спожитий природний газ, в якому платіж нарахований у повному обсязі - без врахування знижки, яка надається пільговику. Суми пільг, які надає держава у безготівковій формі в поточному місяці (наприклад, в листопаді), будуть зараховані на особові рахунки споживачів у наступному місяці (у грудні). Тому суми пільг відображаються в рахунках за газ за наступний місяць (за грудень). Тобто споживачі побачать в рахунках за грудень суму пільгових коштів, які «Ощадбанк» перерахував в листопаді.

«Пільги, так само як і субсидії, зазвичай покривають тільки частину платежу. Іншу частину оплачує сам споживач. Тому пільговики, які отримують кошти готівкою, повинні самостійно забезпечити оплату комунальних послуг з урахуванням розміру пільги, яку вони отримали в готівковому вигляді», – говорить директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

За надання пільг та їх розрахунок відповідають органи соцзахисту – УСЗН.

Відстежити тепер стан розрахунків за послуги можна на сайті АТ «Ощадбанк» в Особистому кабінеті пільговика або в Контакт-центрі АТ «Ощадбанк» за телефоном: 0800210800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України).