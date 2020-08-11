В Україні цього року виробництво автомобілів скоротилося майже вдвічі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За січень-липень було складено 1783 легкових автомобілів, що на 42% менше в порівнянні з 2019 роком

За сім місяців поточного року виробництво автотранспорту обвалилося на 40% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року

В Україні за сім місяців поточного року виробництво автотранспорту обвалилося на 40% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 2 122 одиниць. Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, за січень-липень було складено 1783 легкових автомобілів, що на 42% менше в порівнянні з 2019 роком. Виробництво вантажних автомобілів склало 28 одиниць, що на 39% менше результату річної давності.

Автобусне виробництво в Україні в січні-липні 2020 року скоротилося на 31% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склало 311 штук.

У липні на українських заводах було вироблено 236 одиниць автотранспортної техніки, що на 62% менше, ніж у липні минулого року.

Зазначається, що, як і роком раніше, в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод - Єврокар, де в липні в режимі великовузлового складання було зібрано 172 автомобілів марки Skoda.

При цьому виробництво автобусів зросло на 11% до 60 штук. У липні автобуси виробляли Черкаський автобус, Часовоярский завод і ЗАЗ. Сегмент комерційних автомобілів скоротився на 84% - до 4 штук (всі виготовлені на заводі Черкаський автобус).

В асоціації нагадали, що АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво із серпня 2016 року.

Нагадаємо, ще в червні повідомлялося, що автовиробництво в Україні скоротилося в чотири рази.

Зазначимо також, що за січень-квітень 2020 року було випущено 1424 автомобілів, що на 58% менше, ніж у квітні 2019 року.

Як повідомлялося, експерти назвали ТОП-5 виробників, автомобілі яких не іржавіють десятки років.