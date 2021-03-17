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    Економіка та фінанси

    Урядовці ведуть переговори з торговельними мережами про ціни на продукти

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    Ціни на деякі товари в продовольчих магазинах підскочили&nbsp; - Урядовці ведуть переговори з торговельними мережами про ціни на продукти
    Ціни на деякі товари в продовольчих магазинах підскочили 
    Фото: pmg.ua

    Чиновники намагаються домовитись з бізнесом про збалансування цін на продукти

    Представники Кабінету міністрів продовжують вести діалог із рітейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін на продукти. Втім, по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор. Про це на засіданні уряді заявив прем'єр Денис Шмигаль.

    «Уряд продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти харчування.

    Як уже зазначалося, по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор», - сказав голова уряду.

    «Щодо інших ключових груп товарів: наразі один із ключових учасників ринку запевнив уряд, що не планує підвищувати ціни на певні категорії продуктів харчування й товари першої необхідності.

    Це є прикладом ефективної співпраці профільного міністерства та представників ринку», - додав він.

    Минулого тижня глава уряду наголошував на тому, що вважає зростання цін на деякі продукти природнім, але є й спроби монопольних змов та маніпуляцій.

    Раніше мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін на 5-25%.

    Також експерти розповіли, коли впадуть ціни. Фахівці зазначають, що ціни будуть зростати доти, поки висока вартість не почне приносити збитки. Тобто коли люди просто будуть відмовлятися купувати.

    Додамо, що споживча інфляція у лютому 2021 року в річному вимірі прискорилася – до 7,5% (з 6,1% у січні), це вищий показник, ніж прогнозувалося. За прогнозом Нацбанку, Інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року.

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    Теги: інфляція Кабмін торгівля бізнес продукти ціни уряд магазин харчування
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