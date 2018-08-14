В Україні побудуть перший завод з переробки волоського горіху



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Завод збудують на Вінниччині

В 2019 році у Вінницькій області інвестори мають намір збудувати два заводи. Один – з переробки волоського горіху в Могилів-Подільському районі. Другий завод з переробки кукурудзи, вартість інвестпроекту – 600 млн доларів.

Про це 13 серпня повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій під час засідання Вінницького бізнес клубу, інформує Вінниця.інфо.

«В Могилів-Подільському районі в нас реалізовується унікальний проект – 700 гектарів під волоським горіхом. З наступного року буде будуватись перший в Україні завод з переробки горіхів. Сучасне, безвідходне, екологічно чисте виробництво. Зараз ведемо активні перемовини щодо реалізації ще одного проекту. Мова йде про проект на 600 млн. доларів – завод по поглибленій переробці кукурудзи. Високотехнологічне, сучасне виробництво, яке дасть можливість створити тисячу нових робочих місць. Разом з тим, цей завод дасть можливість вдихнути нове життя у величезну територію», - зазначив Коровій.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко обіцяє Києву новий завод із переробки сміття за 2-3 роки.