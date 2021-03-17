Подорожчання продуктів в Україні. Експерти розповіли, коли впадуть ціни

Експерти пояснили, що вплинуло на ціни на олію, цукор, яйця та хліб

Ціни на продукти харчування в Україні стрімко ростуть. Рекордсмени зі здорожчання – олія, цукор та яйця. В Асоціації тваринників пояснюють, що 75% вартості яйця, наприклад, – то ціна на корми для птиці, що зросла принаймні на 20%. Про це розповіли на телеканалі «Київ».

«Ми фіксували на кінець 2020 року і в січні 2021-го стрімке здорожчання сировини для кормовиробництва – пшениці, кукурудзи, сої, соняшникових. Тож нинішня ціна на яйця протримається до Великодня», – говорить Інна Бойко, експертка Асоціації тваринників.

Та в Асоціації заспокоюють, що ситуацію на ринку стабілізує жива конкуренція – адже у травні почнуть нестися домашні кури. В цей період починає збільшуватися пропозиція не тільки від промислових виробників, а ще й від населення.

У лідерах за підвищенням цін - соняшникова олія, вартість якої підскочила майже вполовину. На це вплинуло декілька факторів, пояснюють в Асоціації Укроліяпром. І перший – здорожчання соняшника, закупівельна ціна на який виросла втричі. Крім того, врожай через засуху був менший. Власник виробництва соняшникової олії Станіслав Таршин серед чинників, що вплинули на ціни, вказує також вартість енергоносіїв.

Цікаво, що українська олія в Іспанії дешевша, навіть враховуючи затрати на транспортування. Та цьому є пояснення. «Податок в Україні на додану вартість 20%, а у відповідності до директиви Євросоюзу вся Європа встановлює податок на додану вартість на аграрну продукцію від 5 до 7%», – розповів економічний експерт Олег Пендзин.

За прогнозами, ціна на олію все ж таки почне падати. І станеться це завдяки Аргентині, яка вийшла на світовий ринок з дуже гарним врожаєм. «Ключову роль у здорожчанні продуктів для українців відіграють ціни на світовому ринку. Адже наша велика аграрна країна повністю інтегрована в світові ринки. І всі процеси, що там відбуваються, впливають і на нас. Тому що потужному експортеру все одно де продавати», – пояснив Пендзин.

Також шалений попит на сільськогосподарську продукцію формує Китай, який активно скуповує зернові, кукурудзу та олію.

Тож, чого очікувати українцям? Експерти зазначають, що ціни будуть зростати доти, поки висока вартість не почне приносити збитки. Тобто коли люди просто будуть відмовлятися купувати.

Вражають і цінники на цукор. Наприклад, торік кілограм коштував близько 13 грн, зараз – понад 20 грн. Продукт подорожчав через ріст витрат за виробництво та зберігання. Але стримати ріст цін на цукор реально, вважає Пендзин. «Коли Україна вступала в Світову організацію торгівлі, вона взяла на себе зобов’язання запускати на внутрішню територію цукор-сирець із цукрової тростини. Просто зберіть цукровиків і скажіть: ми зараз запускаємо тарифну квоту 250 тисяч тонн. Знижуйте ціни на цукор. Бо ви отримаєте збитки», – зазначив експерт.

Зросли і ціни на молочні продукти, і здорожчання триватиме й надалі. В Асоціації виробників молока вважають, що упродовж наступних трьох місяців найбільше здорожчає масло.

Ціна на хліб тільки в січні зросла на 5% і ще підвищуватиметься. Цікаво, що виробники переклали частину ціни за хліб, щоб не піднімати її захмарно, на торти, які зараз коштують майже на 50% дорожче.

До слова, з початку 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшника в 3,6 раза.

Додамо, що споживча інфляція у лютому 2021 року в річному вимірі прискорилася – до 7,5% (з 6,1% у січні), це вищий показник, ніж прогнозувалося.

За прогнозом Нацбанку, Інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року.

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