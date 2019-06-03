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    Економіка та фінанси

    В Україні від початку року зросли продажі нових легкових авто

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    У першому кварталі 2019 року в Україні зареєстровано понад 18 тисяч нових автомобілів на суму $550 млн - В Україні від початку року зросли продажі нових легкових авто
    У першому кварталі 2019 року в Україні зареєстровано понад 18 тисяч нових автомобілів на суму $550 млн

    Найбільшим попитом у травні в українців користувалися Toyota, реєстрації яких зросли майже на 46%

    В Україні в травні поточного року зросли первинні реєстрації нових легкових автомобілів на 1,6% в порівнянні з тим же місяцем 2018 року, до 6,9 тис. од. (що дорівнює результатами квітня-2019). Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

    Зазначається, що найбільшим попитом минулого місяця в українців користувалися Toyota, реєстрації яких зросли майже на 46% до 1 238 од., а лідер квітня Renault зайняв другу позицію з приростом продажів на 29% до травня-2018, до 967 од.

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    Незважаючи на незначне відставання (0,6%) від свого торішнього показника третє місце зайняв Hyundai, в активі якого 501 зареєстрований автомобіль. Четвертий рядок травневого рейтингу у Nissan - 468 реалізованих авто і 26% приросту.

    Замикає лідерську п'ятірку KIA (в квітні входив до трійки лідерів) з результатом 445 авто (+18%).

    У ТОП-10 травневого ринку також увійшли: Skoda - 319 шт. (-17%); Volkswagen - 314 шт. (-24%); Mitsubishi - 250 шт. (+ 57%); Mazda - 215 шт. (-13%); Suzuki - 205 шт. (-11%).

    Титул бестселера місяця заслужив автомобіль Toyota RAV-4, на якому свій вибір зупинив 551 покупець.

    У цілому в першому кварталі 2019 року в Україні зареєстровано понад 18 тисяч нових автомобілів на суму $550 млн.

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