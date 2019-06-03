У Румунії автомобіль зірвався з мосту в річку: троє людей загинули



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Рятувальники витягли з автомобіля тіла трьох загиблих - водія і ще двох чоловіків у віці 39 і 51 року

47-річний водій втратив контроль над керуванням автомобілем, який, пробивши огорожу на мосту, впав з п'ятиметрової висоти в річку.

Велике ДТП сталося у неділю в місті Новач повіту Горж у Румунії: в результаті падіння автомобіля з мосту у річку троє людей загинуло, ще одного було доставлено у лікарню у важкому стані.

Про це поінформували в Інспектораті з надзвичайних ситуацій повіту Горж.

«За попередніми даними, 47-річний водій втратив контроль над керуванням автомобілем, який, пробивши огорожу на мосту, впав з п'ятиметрової висоти в річку. Прибулі на місце рятувальники витягли з автомобіля тіла трьох загиблих - водія і ще двох чоловіків у віці 39 і 51 року», - йдеться у повідомленні.

На місці аварії, крім рятувальників і служби медичної авіації, працювали представники дорожньої поліції та слідчих органів

Порушено кримінальну справу за статтею «Вбивство через необережність», у рамках якої правоохоронним органам належить з'ясувати всі обставини трагічної ДТП.

До слова, в результаті повеней, які виникли у Румунії через сильні проливні дощі, загинули п'ятеро осіб, в тому числі четверо дітей

Джерело: Укрінформ