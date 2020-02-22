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    Економіка та фінанси

    В Україні відкрилося 700 нових супермаркетів

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    518 магазинів відкрилися в нових локаціях, інші змінили вивіску іншої торговельної мережі&nbsp; - В Україні відкрилося 700 нових супермаркетів
    518 магазинів відкрилися в нових локаціях, інші змінили вивіску іншої торговельної мережі 

    Станом на кінець минулого року лідером за кількістю магазинів в українському продуктовому рітейлі залишалася мережа АТБ

    У 2019 рітейлери сумарно відкрили в Україні 697 продуктових супермаркетів.

    Про це повідомляє Retailers.

    З відкритих в минулому році 697 магазинів, 518 відкрилися в нових локаціях, інші змінили вивіску іншої торговельної мережі в результаті ребрендингу, або угоди з поглинання.

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    Як повідомляє джерело, станом на кінець 2019 року лідером за кількістю магазинів в українському продуктовому рітейлі залишалася мережа АТБ-маркет, що об’єднувала тисячі сімдесят вісім магазинів.

    У трійці лідерів також розмістилися групи Fozzy (Сільпо, Фора, Le Silpo, Thrash!, Fozzy C&C, Favore) і Volwest (Наш Край, Spar), які до кінця року налічували 561 і 277 магазинів відповідно.

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    У 2018 році в Україні було відкрито сумарно 505 магазинів, а в 2017 році – 511.

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