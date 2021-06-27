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    Середня іпотека в Фінляндії перевищила 100 тис. євро

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    Середній розмір іпотечного кредиту фінської сім'ї склав в 2020 році 106 000 євро - Середня іпотека в Фінляндії перевищила 100 тис. євро
    Середній розмір іпотечного кредиту фінської сім'ї склав в 2020 році 106 000 євро
    фото: scandinavianhomes.com

    Житло в іпотеку купують 70% родин з дітьми

    За даними Статистичного центру Фінляндії, середній розмір іпотечного кредиту фінської сім'ї склав в 2020 році 106 000 євро. Це на 3,5% більше, ніж в 2019 році, передає суспільне мовлення країни YLE.

    За рік ця цифра зросла на 5,5%. Загалом, іпотечний кредит має третина з усіх 1,5 млн домогосподарств Фінляндії.

    Найбільші іпотечні кредити - 157 000 євро були у жителів столичного регіону.

    Житло в іпотеку купують 70% родин з дітьми.

    Разом з тим, минулого року більше половини фінських домогосподарств мали борги. Загальна сума таких боргів склала близько 132 мільярдів євро, що на 3,4% більше, ніж попереднього року.

    Нагадаємо, українській Мінфін відзвітував, у яких регіонах українці не бояться брати іпотеку під 7%.

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    Теги: нерухомість будівництво ціни житло
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    Середня іпотека в Фінляндії перевищила 100 тис. євро