Середня іпотека в Фінляндії перевищила 100 тис. євро
Житло в іпотеку купують 70% родин з дітьми
За даними Статистичного центру Фінляндії, середній розмір іпотечного кредиту фінської сім'ї склав в 2020 році 106 000 євро. Це на 3,5% більше, ніж в 2019 році, передає суспільне мовлення країни YLE.
За рік ця цифра зросла на 5,5%. Загалом, іпотечний кредит має третина з усіх 1,5 млн домогосподарств Фінляндії.
Найбільші іпотечні кредити - 157 000 євро були у жителів столичного регіону.
Житло в іпотеку купують 70% родин з дітьми.
Разом з тим, минулого року більше половини фінських домогосподарств мали борги. Загальна сума таких боргів склала близько 132 мільярдів євро, що на 3,4% більше, ніж попереднього року.
Нагадаємо, українській Мінфін відзвітував, у яких регіонах українці не бояться брати іпотеку під 7%.
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