Середня іпотека в Фінляндії перевищила 100 тис. євро

Житло в іпотеку купують 70% родин з дітьми

За даними Статистичного центру Фінляндії, середній розмір іпотечного кредиту фінської сім'ї склав в 2020 році 106 000 євро. Це на 3,5% більше, ніж в 2019 році, передає суспільне мовлення країни YLE.

За рік ця цифра зросла на 5,5%. Загалом, іпотечний кредит має третина з усіх 1,5 млн домогосподарств Фінляндії.

Найбільші іпотечні кредити - 157 000 євро були у жителів столичного регіону.

Житло в іпотеку купують 70% родин з дітьми.

Разом з тим, минулого року більше половини фінських домогосподарств мали борги. Загальна сума таких боргів склала близько 132 мільярдів євро, що на 3,4% більше, ніж попереднього року.

Нагадаємо, українській Мінфін відзвітував, у яких регіонах українці не бояться брати іпотеку під 7%.

Читайте також:







