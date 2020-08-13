За час карантину армія безробітних у Києві збільшилась на 25 тисяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 12 березня по 11 серпня працевлаштувалися 5 тис. киян

За період з 12 березня по 11 серпня статус безробітного у Києві отримали 25,3 тис. громадян. Про це повідомила пресслужба Київського міського центру зайнятості.

«Під час карантину столична служба зайнятості продовжувала надавати послуги безробітним та роботодавцям. За період з 12 березня по 11 серпня статус безробітного отримали 25,3 тис. громадян. Майже 5 тис. працевлаштувалися», - йдеться в повідомленні.

Станом на 11 серпня у базі Київського міського центру зайнятості налічувалось 10,3 тис. актуальних вакансій, які надійшли від роботодавців.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 серпня, столична служба зайнятості відновила прийом громадян відповідно до рекомендацій постанови Кабінету міністрів щодо карантинних обмежень, за якою у Києві було встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки. Двері для відвідувачів відкрили усі 10 філій.

Понад 1100 осіб відвідали районні філії Київського міського центру зайнятості за перші два дні після відновлення особистого прийому громадян.

Прийом громадян проводиться з обов’язковим дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних заходів відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.