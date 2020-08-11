У Великобританії через карантин безробітних побільшало на 730 тис. осіб



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7,5 млн людей у Великобританії тимчасово безробітні станом на червень 2020-го року

З початку введення карантину у Великобританії скоротилася кількість пропозицій роботи

З початку коронавірусної кризи Великобританія втратила майже три чверті мільйона робочих місць, британці стали заробляти менше і за цей період відпрацювали набагато менше годин, показали офіційні дані, опубліковані у вівторок. Про це повідомляє Financial Times.

За даними Управління національної статистики на основі податкових даних чисельність працівників, які працюють на заробітну плату, у Великобританії в липні була на 730 000 меншою, ніж у березні. В Національній статистичній службі заявили, що падіння в травні, червні та липні значною мірою пояснювалося відсутністю найму, а не скороченням працівників.

Однак кількість осіб, які претендують на допомогу з безробіття, також продовжувала зростати в липні, досягаючи 2,7 млн – це удвічі більше рівня, який був перед пандемією.

Тим часом британські статисти заявили, що близько 7,5 мільйонів людей все ще тимчасово не були працевлаштовані в червні, серед них найбільше наймолодших мешканців Великобританії, найстаріших та тих, хто займається ручними заняттями. Більшість з них були здорові.

В Національній службі статитстики заявили, що нині також близько 300 000 людей тимчасово не працюють і не отримують оплати.

Загальна оплата праці, включаючи бонуси, за три місяці до червня була на 1,2 відсотка нижча, ніж роком раніше, тоді як відпрацьований час кожного тижня зменшився на рекордні 203,3 млн годин порівняно з попереднім роком та на 191,3 млн у попередньому кварталі – до 849,3 млн.

Незважаючи на величезний шок для ринку праці, офіційний рівень безробіття залишився незмінним на рівні 3,9% за три місяці карантину, до червня 2020-го року. В службі статистики Великобританії заявили, що це тому, що до цього показника не увійшли люди, які без роботи, але не активно шукають нову роботу.

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», через карантинні обмеження в Україні безробіття може й далі зростати. За оцінками економістів, у країні окрім прямого безробіття з’явилося і приховане – коли роботодавці відправляють своїх працівників у неоплачувану відпустку.