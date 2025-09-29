Почали діяти нові правила реєстрації податкових накладних: що змінилося

Зміни покликані спростити реєстрацію накладних, підвищити ліміти та зменшити ризики блокувань для бізнесу

27 вересня набрали чинності нові правила зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, затверджені постановою уряду від 26 серпня 2025 року №1048. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу України.

Серед ключових змін – підвищення лімітів для автоматичної реєстрації податкових накладних: максимальний обсяг постачання тепер становить 1 млн грн, а на одного контрагента – 100 тис. грн. Крім того, збільшено з трьох до п’яти кількість платників, на яких керівник займає аналогічну посаду.

Підвищено також пороги для дрібних операцій:

від 5 до 10 тис. грн за однією накладною;

загальний обсяг у місяць – з 500 тис. грн до 3 млн грн.

«Спрощено критерії для безумовної реєстрації накладних за експортними операціями для підприємств, що працюють на територіях із потенційною загрозою бойових дій, але де активних зіткнень наразі немає», – повідомляють у ДПСУ.

Оновлено й деякі показники позитивної податкової історії:

обсяги операцій збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, а на одного контрагента – зі 100 тис. грн до 500 тис. грн;

кількість платників, на яких керівник займає аналогічну посаду, зросла з трьох до п’яти.

Додатково змінили критерії ризиковості для подання розрахунків коригування ПДВ при поверненні товару від неплатника – термін оцінки зріс із 30 до 90 днів. Також введено заходи для запобігання маніпуляціям із фінансовою звітністю щодо залишкової вартості основних засобів.

«Ці зміни покликані зменшити кількість підприємств, які стикаються з блокуванням накладних, зробити процедури прозорішими та допомогти сумлінним платникам уникати постійних ризиків», – пояснили в ДПСУ.

Нагадаємо, що за останній квартал Клуб білого бізнесу в Україні зазнав значного скорочення – перелік прозорих компаній зменшився на 26%. Наразі в оновленому списку перебувають 6,6 тисяч компаній та 530 ФОПів. За цей період з переліку вибули 3,2 тисячі компаній, водночас додалося лише 940 нових учасників. Кількість підприємств із закритими даними знизилася з 33 до 24.

Щоб потрапити до Клубу, компанія має відповідати суворим критеріям: відсутність податкової заборгованості та порушень податкового законодавства протягом останніх трьох років, своєчасне подання податкової звітності, прозора структура власності з відкритою інформацією про кінцевих бенефіціарів та стабільні фінансові результати.

У переліку після останнього оновлення є три компанії, що перебувають у стані припинення діяльності, та одна з відкритою справою про банкрутство (санацію), яка відбулася вже після формування списку. Жодна компанія не має відкритого провадження від податкової щодо боргів, штрафів або санкцій.

На початок повномасштабного вторгнення до списку входили 28 компаній із російськими власниками, нині жодної. Від початку війни у бізнесу залишилося лише кілька законних способів позбутися «російського сліду». Найбільша концентрація «білого» бізнесу спостерігається у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту.