Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев

Без розв’язання боргів енергетику відновити неможливо – експерт

Боргова проблема на енергетичному ринку України є ключовим бар’єром для відновлення потужностей і залучення інвестицій та вже переросла з галузевої у загальнонаціональну загрозу. Про це заявив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

За його словами, саме борги бізнес і учасники ринку називають проблемою номер один.

«Так, і не як одну з головних проблем. Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, і Торгово-промислова палата України, і взагалі бізнеси, і учасники ринку називають цю проблему найпершою», – наголосив Рябцев.

Він пояснив, що без відновлення платоспроможності по всьому ланцюжку – від генерації та виробництва енергоносіїв до кінцевого споживання – говорити про інвестиції неможливо.

«Адже ми маємо забезпечити платоспроможність по всьому ланцюжку вироблення енергії від її генерації, виробництва енергоносіїв до споживання, до кінцевого споживання», – зазначив експерт.

За відсутності платоспроможності, підкреслив він, у галузі не буде ресурсів ні для відновлення втраченої потужності, ні для розвитку.

«Як можна, де взяти кошти на відновлення тієї ж самої втраченої потужності, де брати кошти для інвестування в розвиток того ж самого видобутку, тієї ж самої генерації, транспортування, передачі, розподілу і так далі? Немає, не буде коштів», – сказав Рябцев.

Водночас експерт наголосив, що проблему боргів можливо вирішити, але для цього потрібна політична воля та комплексні рішення.

«Я думаю, що цю проблему її можна вирішити. Є відповідні рекомендації, що потрібно робити і того ж самого бізнесу, і тих ж самих учасників ринку. Потрібно лише за це взятися», – зазначив він.

Експерт також звернув увагу, що боргова криза вже безпосередньо загрожує стабільності енергетичних компаній.

«Рейтингові агенції вже цим компаніям присвоюють індекси близькі до банкрутства. І це ненормальне явище, з цього потрібно виходити», – заявив Рябцев.

Раніше президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко заявила, що борги на ринку електроенергії та газу є одним із ключових факторів, які стримують іноземних інвесторів від активного входу в українську енергетику.