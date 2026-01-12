Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
Експерт звернув увагу, що боргова криза вже безпосередньо загрожує стабільності енергетичних компаній
фото: depositphotos.com

Без розв’язання боргів енергетику відновити неможливо – експерт

Боргова проблема на енергетичному ринку України є ключовим бар’єром для відновлення потужностей і залучення інвестицій та вже переросла з галузевої у загальнонаціональну загрозу. Про це заявив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

За його словами, саме борги бізнес і учасники ринку називають проблемою номер один.

«Так, і не як одну з головних проблем. Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, і Торгово-промислова палата України, і взагалі бізнеси, і учасники ринку називають цю проблему найпершою», – наголосив Рябцев.

Він пояснив, що без відновлення платоспроможності по всьому ланцюжку – від генерації та виробництва енергоносіїв до кінцевого споживання – говорити про інвестиції неможливо.

«Адже ми маємо забезпечити платоспроможність по всьому ланцюжку вироблення енергії від її генерації, виробництва енергоносіїв до споживання, до кінцевого споживання», – зазначив експерт.

За відсутності платоспроможності, підкреслив він, у галузі не буде ресурсів ні для відновлення втраченої потужності, ні для розвитку.

«Як можна, де взяти кошти на відновлення тієї ж самої втраченої потужності, де брати кошти для інвестування в розвиток того ж самого видобутку, тієї ж самої генерації, транспортування, передачі, розподілу і так далі? Немає, не буде коштів», – сказав Рябцев.

Водночас експерт наголосив, що проблему боргів можливо вирішити, але для цього потрібна політична воля та комплексні рішення.

«Я думаю, що цю проблему її можна вирішити. Є відповідні рекомендації, що потрібно робити і того ж самого бізнесу, і тих ж самих учасників ринку. Потрібно лише за це взятися», – зазначив він.

Експерт також звернув увагу, що боргова криза вже безпосередньо загрожує стабільності енергетичних компаній.

«Рейтингові агенції вже цим компаніям присвоюють індекси близькі до банкрутства. І це ненормальне явище, з цього потрібно виходити», – заявив Рябцев.

Раніше президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко заявила, що борги на ринку електроенергії та газу є одним із ключових факторів, які стримують іноземних інвесторів від активного входу в українську енергетику.

Читайте також:

Теги: інвестиції бізнес криза електроенергія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрімке падіння експорту російської нафти відбулося у кінці 2025 року
Росія демонструє рекордне зниження експорту та вартості нафти – Bloomberg
6 сiчня, 19:41
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 6 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
5 сiчня, 18:55
Сонячна батарея HelioSkin
Вчені створили гнучкий пристрій, який може замінити сонячні панелі (фото)
5 сiчня, 12:00
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи у 2026 році
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
30 грудня, 2025, 14:33
Карпець підкреслила, що великі підприємства вже сьогодні є ключовими платниками податків
EBA: Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити промисловість і податкові надходження
25 грудня, 2025, 12:21
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
23 грудня, 2025, 21:20
Блекаут у Сан-Франциско
У Сан-Франциско стався масштабний блекаут
21 грудня, 2025, 10:17
Оринчак підкреслила, що для об’єктів розподіленої генерації необхідні спеціальні умови або компенсаторні механізми щодо тарифу на розподіл
Підвищення тарифів на розподіл газу загрожує розвитку розподіленої генерації – експерт
15 грудня, 2025, 16:07
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
13 грудня, 2025, 02:12

Економіка

Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції
Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції
Менше звітності, більше часу на відновлення працівників: «Метінвест» розкрив найефективніші HR-рішення
Менше звітності, більше часу на відновлення працівників: «Метінвест» розкрив найефективніші HR-рішення
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
Україна надала право на розробку літієвого родовищ: cеред інвесторів друг Трампа
Україна надала право на розробку літієвого родовищ: cеред інвесторів друг Трампа
«Укрзалізниця» у 2025 році перевезла на 27% менше зернових: названо причину
«Укрзалізниця» у 2025 році перевезла на 27% менше зернових: названо причину

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua