Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції
Експорт напівфабрикатів з України у 2025 році скоротився на 31%
фото: depositphotos.com

Втрачаємо сталеливарну галузь: головні ризики – енергетика, СВАМ та конкуренція з Китаєм

Українська металургія досягла межі відновлення у воєнних умовах і входить у 2026 рік із високими ризиками скорочення виробництва – через CBAM, торговельні обмеження ЄС, конкуренцію з Китаєм і енергетичні проблеми. Про це йдеться у прогнозі GMK Center щодо розвитку сталеливарної промисловості. 

За оцінкою аналітиків, у 2025 році випуск сталі в Україні може скоротитися на 4–5%, до 7,2–7,3 млн т проти 7,6 млн т роком раніше. Це стане першим суттєвим падінням виробництва після початку повномасштабної війни: у 2023 році галузь стабілізувалася, а у 2024-му навіть демонструвала відновлювальне зростання. Поточна динаміка свідчить, що металургія досягла «стелі» можливостей у нинішніх умовах.

Ключовою проблемою залишається експорт: у 2025 році українські виробники працювали в умовах агресивної експансії Китаю, експорт сталі з якого за 10 місяців зріс на 13%. Це призвело до падіння світових цін: плоский прокат із Туреччини подешевшав на 10%, арматура – на 6%. Для українських компаній, які мають високі витрати на енергоносії, логістику та імпортне коксівне вугілля, це суттєво погіршило конкурентоспроможність.

Експорт напівфабрикатів з України у 2025 році скоротився на 31%. Українські виробники були змушені залишити ринки MENA та Південної Америки, втративши близько 400 тис. т експорту. У результаті залежність від Євросоюзу різко зросла: за 11 місяців 2025 року частка ЄС в експорті готової сталевої продукції України досягла 81%, а з урахуванням напівфабрикатів – 78%. Це робить галузь надзвичайно вразливою до будь-яких регуляторних рішень Брюсселя.

Одним із головних викликів 2026 року стане повноцінне застосування механізму CBAM. За оцінкою GMK Center, він уже діє як технічний бар’єр для імпорту: невизначеність із параметрами вуглецевої інтенсивності та верифікацією фактичних викидів змусила європейських покупців обережніше ставитися до української продукції.

У разі, якщо Україна не отримає тимчасового виключення з-під дії CBAM через воєнний стан, галузь може втратити експорт довгомірного прокату, квадратної заготовки та частину експорту чавуну до ЄС. Це, за оцінкою аналітиків, може призвести до зупинки 2–3 доменних печей із семи, що працюють нині.

На внутрішньому рівні галузь стикається з операційними обмеженнями, а ситуацію погіршують регулярні атаки РФ на енергетичну та портову інфраструктуру. Постачання електроенергії залишається обмеженим, а перспективи морської логістики Чорним морем у 2026 році також залишаються під питанням. 

За базовим сценарієм GMK Center, у 2026 році випуск сталі в Україні становитиме близько 7,2 млн т, що означає нейтральну динаміку порівняно з 2025 роком і фактично максимальний можливий рівень у поточних умовах. Без завершення війни, відновлення логістики та пом’якшення регуляторного тиску з боку ЄС українська сталева галузь ризикує увійти в період тривалої стагнації, де внутрішній ринок не зможе повністю компенсувати втрати експорту.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій та вантажного тарифу Укрзалізниці, бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

 

Читайте також:

Теги: енергетика експорт вугілля ринок металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хорватія погодилася поставити ДТЕК критично важливе енергетичне обладнання
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
9 сiчня, 16:23
Європейська модель енергосистеми адаптована під стабільні умови та низький рівень фізичних загроз
Блекаут у Німеччині. Експредставниця «Укренерго» вказала на важливу проблему європейських міст
6 сiчня, 21:31
У 2013–2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%
Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну у минулому році
5 сiчня, 12:44
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
У новорічну ніч окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
1 сiчня, 01:26
Експорт Китаю до Росії зменшився на 11,8%
Китай удвічі скоротив постачання автомобілів до Росії
31 грудня, 2025, 13:24
Лінія електропередач була знеструмлена протягом двох тижнів унаслідок бойових дій
Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ
31 грудня, 2025, 07:01
Мораторій на підвищення тарифів для населення діє
Витрати газорозподільних компаній фактично перекладаються на бізнес – Оринчак
16 грудня, 2025, 18:46
Нацкомісія планує підвищити тариф з 1 січня 2026 року на 86%, а з 1 квітня – ще на 75%
Упадуть бюджетні надходження та податки: Центральний ГЗК закликав не підвищувати тариф на розподіл газу
16 грудня, 2025, 14:09
Вільні економічні зони: чому в Україні вони не спрацювали
Донбас після війни. Чи реальна ідея Трампа?
Вчора, 16:50

Економіка

Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції
Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції
Менше звітності, більше часу на відновлення працівників: «Метінвест» розкрив найефективніші HR-рішення
Менше звітності, більше часу на відновлення працівників: «Метінвест» розкрив найефективніші HR-рішення
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
Україна надала право на розробку літієвого родовищ: cеред інвесторів друг Трампа
Україна надала право на розробку літієвого родовищ: cеред інвесторів друг Трампа
«Укрзалізниця» у 2025 році перевезла на 27% менше зернових: названо причину
«Укрзалізниця» у 2025 році перевезла на 27% менше зернових: названо причину
НАБУ, яке отримає з бюджету 2,5 млрд, скаржиться на недофінансування
НАБУ, яке отримає з бюджету 2,5 млрд, скаржиться на недофінансування

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua