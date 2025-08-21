Податкова повідомила, скільки людей звільнено від сплати податків через війну

Право на звільнення мають юридичні та фізичні особи, які постраждали від російської агресії і не можуть виконувати свої податкові обов’язки

7214 платників податків, які постраждали внаслідок бойових дій, тимчасово звільнені від виконання податкових зобов’язань. 2913 платників отримали таке звільнення у поточному році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу.

«Найбільша кількість таких платників наразі перебуває на обліку у Києві – 1645, серед яких також перереєстровані платники податків з прифронтових територій. Серед лідерів на прифронтових територіях: Миколаївська (826), Запорізька (516) та Харківська області (271)», – говориться у повідомленні.

Водночас відносно невелику кількість звільнень отримали платники Донеччини (189), Луганщини (69) та Херсонщини (9). «Це обумовлено об’єктивними причинами: перебуванням на територіях, де ведуться активні воєнні (бойові) дії, оточених (заблокованих) або тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, що унеможливлює подання заяв і необхідних документів на підтвердження неможливості виконання обов’язків», – зазначає пресслужба.

Такі платники зможуть скористатися правом на звільнення після завершення бойових дій та/або окупації територій, отримання доступу до первинних документів та збору необхідних документів. Право на звільнення мають юридичні та фізичні особи, які постраждали від російської агресії і не можуть виконувати свої податкові обов’язки через її наслідки, зокрема руйнування повністю або частково виробничих потужностей, перебування на території бойових дій, окупацію території, де розташоване підприємство тощо.

Нагадаємо, малий бізнес в Україні почав відновлюватися. У другому кварталі вперше за останній рік кількість новостворених ФОПів перевищила кількість закритих: чистий приріст склав понад 34 тис. підприємців.

У квітні–червні цього року в Україні було зареєстровано майже 89,4 тис. нових ФОПів, що на 55% більше, ніж у першому кварталі. Водночас кількість закриттів скоротилася майже на половину – до 55 тис. Так, на кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття. Таким чином, чистий приріст малого бізнесу склав понад 34 тис. підприємців.

У другому кварталі 2025 року малий бізнес активізувався у всіх основних галузях. Десять провідних сфер зосередили понад 80% нових ФОПів і 86% закриттів.

Роздрібна торгівля стала головним драйвером: 31,4 тис. нових реєстрацій (+113% до І кварталу) та понад 14 тис. чистого приросту. ІТ-сфера – друга за кількістю нових ФОПів (9,9 тис.), показала помірне зростання (+14%) і також вийшла в плюс. Інші індивідуальні послуги – третя за масштабом категорія (9,6 тис. нових бізнесів). Також зросли реєстрації у транспорті, харчуванні, оптовій торгівлі, освіті, рекламі, медицині та агросекторі (приріст до +70%).

До слова, Державна податкова служба перевірятиме фізичних осіб-підприємців за наявності підстав про ризиковану діяльність. Для ФОПів третьої та четвертої груп достатньо двох підстав, для першої та другої груп – від трьох.