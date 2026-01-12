Головна Гроші Економіка
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»

Асоціація міст України підтримала законопроєкт про мораторій на підвищення податків для малого бізнесу: Юлія Тимошенко відреагувала

Асоціація міст України звернулась до президента, уряду та парламенту з вимогою не запроваджувати 20% ПДВ для ФОПів, адже це призведе до тінізації бізнесу, скорочення робочих місць і зменшення надходжень до місцевих бюджетів. Також Асоціація підтримала законопроєкт «Батьківщини» №14295, який передбачає мораторій на запровадження будь-яких нових податків для малого бізнесу.

Лідерка «Батьківщини» подякувала представникам Асоціації міст України за принципову позицію та закликала єднатися проти ідеї влади обкласти додатковими податками малий бізнес.

«Сьогодні як ніколи важливо об’єднати зусилля і рішуче стати на захист малого підприємництва. Лише разом ми зможемо захистити малих підприємців, не дозволивши знищити спрощену систему оподаткування», – переконана Юлія Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що «Батьківщина» розпочала стратегічне партнерство з загальнонаціональним рухом #SaveФОП, підписавши меморандум про співпрацю. Юлія Тимошенко вже оголосила про збір підписів на підтримку петиції до президента з вимогою не запроваджувати ПДВ для ФОПів та підтримати мораторій на підвищення податків для малого бізнесу. Команда «Батьківщини» розмістила її на спеціально створеній онлайн-платформі, адже на офіційному сайті президента петицію вже двічі блокували.

