У податковій пояснили, як ФОПу вийти на пенсію та припинити сплачувати ЄСВ

Повідомляти податкову про вихід на пенсію ФОПам не обовʼязково, за них це зробить Пенсійний фонд

В Україні фізичні особи-підприємці (ФОП), як і наймані робітники, можуть також вийти на пенсію та отримувати виплати. З наступного місяця після набуття статусу пенсіонера вони вже можуть отримувати пенсію та звільняються від сплати єдиного внеску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну податкову службу.



«Місяць, в якому такі особи набули право на пенсію за віком або за вислугою років, або статус особи з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок», – зазначають в податковій.



Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок до контролюючого органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

«ФОП, в тому числі ФОП – платники ЄП (крім електронних резидентів (е-резидентів), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства, які набули статус пенсіонера за віком або за вислугою років, або особи з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, звільняються від сплати за себе єдиного внеску з наступного місяця після набуття такого статусу», – додають податківці.

Повідомляти податкову про вихід на пенсію ФОПам не обовʼязково, адже Пенсійний фонд щомісяця передає до Державної податкової служби відомості про нових пенсіонерів.

