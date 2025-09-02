Головна Гроші Бізнес
Податкова пояснила, як змінилися перевірки бізнесу після запровадження мораторію

Податкова пояснила, як змінилися перевірки бізнесу після запровадження мораторію
За словами очільниці Державної податкової служби, у серпні кількість перевірок бізнесу зменшилася до 2,3 тис.
фото: Facebook/Леся Карнаух

Рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами

Державна податкова служба у серпні скоротила кількість перевірок бізнесу майже на третину. Водночас їх результативність збереглася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Податкової Лесю Карнаух.

Зазначається, що у липні було проведено більш як 3,6 тис. фактичних перевірок, водночас у серпні їх кількість зменшилася та становила 2,3 тис. За словами Карнаух, Податкова впроваджує ризикоорієнтований підхід. Це означає, що перевірки проводяться лише там, де є висока ймовірність порушень. Загалом було визначено близько 80 таких ризиків.

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

До слова, за даними Офісу Генпрокурора, із початку аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, який стартував 26 червня, перевірено близько 23 тис. справ. За його словами, кількість проваджень зменшилась із 22 396 у липні до 14 605 у серпні. У межах аудиту призначено 2 141 експертизу для ретельного опрацювання матеріалів.

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, готуються зміни до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають погодження з прокурором реєстрації справ проти бізнесу та слідчих запитів. «Важливим є дати спокій підприємцям, аби всі правоохоронні органи не турбували законослухняний бізнес. Сумлінний бізнес повинен працювати, наповнювати державний бюджет податками», – додав він.

Як повідомлялося, Державна податкова служба перевірятиме фізичних осіб-підприємців за наявності підстав про ризиковану діяльність. Для ФОПів третьої та четвертої груп достатньо двох підстав, для першої та другої груп – від трьох.

Теги: бізнес Державна податкова служба

