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    Економіка та фінанси

    В Україні зріс імпорт легкових автомобілів

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    В Україні зріс імпорт легкових автомобілів

    Більше 50% автомобілів були імпортовані з країн Європейського Союзу

    За перші сім місяців поточного року імпорт легкових транспортних засобів в Україну зріс на тридцять один відсоток, або до 107 тисяч 940 одиниць, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

    Про це повідомляє Державна служба статистики України. 

    Зокрема, в повідомленні Державної служби статистики відзначається, що сумарна вартість легкових автомобілів, що імпортуються в Україну за останні сім місяців, склала 1 мільярд і 150 мільйонів американських доларів.

    Також в Держстаті кажуть, що більше п’ятдесяти відсотків автомобілів були імпортовані з країн Європейського Союзу.

    А загальна вартість ввезених з ЄС в Україну автомобілів за вищевказаний період склав 617 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. 

    Нагадаємо, 19 вересня у центрі Києва під будівлею Кабміну зібралося близько 5 тис. учасників мітингу, які вимагають поліпшення умов розмитнення авто на єврономерах.

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