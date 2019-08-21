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    Економіка та фінанси

    У першому півріччі експорт українських товарів до ЄС зріс на 5%

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    У першому півріччі експорт українських товарів до ЄС зріс на 5%

    Темпи зростання експорту українських товарів до Євросоюзу в 2018 році склали 15%

    У першому півріччі 2019 року експорт українських товарів до Євросоюзу склав 10 мільярдів 284 мільйони 296,9 тисячі доларів. Зростання експорту відносно першого півріччя минулого року склало 5%.

    Відповідні дані опублікувала у вівторок Державна служба статистики. 

    Торгівля послугами за останні півроку склала 2 мільярди 23 мільйони 139,6 тисячі доларів. Зростання відносно першого півріччя 2018 року - 4,5%.

    Варто зазначити, що темпи зростання експорту українських товарів до Євросоюзу в 2018 році склали 15%.

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    Раніше у Держстаті повідомили, що економіка в Україні сягнула найвищого показника за останні 2,5 роки.

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