У першому півріччі експорт українських товарів до ЄС зріс на 5%графіка
Темпи зростання експорту українських товарів до Євросоюзу в 2018 році склали 15%
У першому півріччі 2019 року експорт українських товарів до Євросоюзу склав 10 мільярдів 284 мільйони 296,9 тисячі доларів. Зростання експорту відносно першого півріччя минулого року склало 5%.
Відповідні дані опублікувала у вівторок Державна служба статистики.
Торгівля послугами за останні півроку склала 2 мільярди 23 мільйони 139,6 тисячі доларів. Зростання відносно першого півріччя 2018 року - 4,5%.
Варто зазначити, що темпи зростання експорту українських товарів до Євросоюзу в 2018 році склали 15%.
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Раніше у Держстаті повідомили, що економіка в Україні сягнула найвищого показника за останні 2,5 роки.