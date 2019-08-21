У першому півріччі експорт українських товарів до ЄС зріс на 5% графіка



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Темпи зростання експорту українських товарів до Євросоюзу в 2018 році склали 15%

У першому півріччі 2019 року експорт українських товарів до Євросоюзу склав 10 мільярдів 284 мільйони 296,9 тисячі доларів. Зростання експорту відносно першого півріччя минулого року склало 5%.

Відповідні дані опублікувала у вівторок Державна служба статистики.

Торгівля послугами за останні півроку склала 2 мільярди 23 мільйони 139,6 тисячі доларів. Зростання відносно першого півріччя 2018 року - 4,5%.

Варто зазначити, що темпи зростання експорту українських товарів до Євросоюзу в 2018 році склали 15%.

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Раніше у Держстаті повідомили, що економіка в Україні сягнула найвищого показника за останні 2,5 роки.