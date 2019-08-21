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    Економіка та фінанси

    Нефьодов пообіцяв бізнесу рівні правила гри без жодних преференцій

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    Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов - Нефьодов пообіцяв бізнесу рівні правила гри без жодних преференцій
    Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов
    Фото: Главком

    Очільник Митної служби назвав три ключові пріоритети в своїй роботі на наступний рік

    Глава Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов пообіцяв бізнесу створити рівні правила в митній сфері, але натомість не просити преференцій.

    «Я обіцяю вам рівні правила гри, але і ви тоді не просіть для себе якихось преференцій або пільг і не пояснюйте мені, що без цього ваш бізнес не зможе працювати», - сказав Нефьодов, звертаючись до підприємців у ході зустрічі в Торгово-промисловій палаті України.

    Він також повідомив про три ключові пріоритети в своїй роботі на наступний рік, на яких він має намір сфокусуватися, зокрема, на поштових перевезеннях, автомобільних перевезеннях на західному кордоні та контейнерних перевезеннях у портах.

    «Пріоритетними для мене на наступний рік будуть три канали роботи: поштові перевезення, автоперевезення на західному кордоні та контейнерні перевезення в портах. Розумію, що є й інші проблеми, але це те, що буде у фокусі, і добре, щоб нам на ці три історії вистачило ресурсів», - додав глава Митної служби.

    Нагадаємо, голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов завершив свою роботу на посаді першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та 15 липня приступив до обов’язків керівника митної служби.

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    Джерело: УНІАН

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