Нефьодов пообіцяв бізнесу рівні правила гри без жодних преференцій



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Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов Фото: Главком

Очільник Митної служби назвав три ключові пріоритети в своїй роботі на наступний рік

Глава Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов пообіцяв бізнесу створити рівні правила в митній сфері, але натомість не просити преференцій.

«Я обіцяю вам рівні правила гри, але і ви тоді не просіть для себе якихось преференцій або пільг і не пояснюйте мені, що без цього ваш бізнес не зможе працювати», - сказав Нефьодов, звертаючись до підприємців у ході зустрічі в Торгово-промисловій палаті України.

Він також повідомив про три ключові пріоритети в своїй роботі на наступний рік, на яких він має намір сфокусуватися, зокрема, на поштових перевезеннях, автомобільних перевезеннях на західному кордоні та контейнерних перевезеннях у портах.

«Пріоритетними для мене на наступний рік будуть три канали роботи: поштові перевезення, автоперевезення на західному кордоні та контейнерні перевезення в портах. Розумію, що є й інші проблеми, але це те, що буде у фокусі, і добре, щоб нам на ці три історії вистачило ресурсів», - додав глава Митної служби.

Нагадаємо, голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов завершив свою роботу на посаді першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та 15 липня приступив до обов’язків керівника митної служби.

Джерело: УНІАН