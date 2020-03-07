  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп представив нового главу адміністрації Білого дому

    • Розсилка
    Новим керівником адміністрації президента США стане Марк Медоуз - Трамп представив нового главу адміністрації Білого дому
    Новим керівником адміністрації президента США стане Марк Медоуз

    Президент США змінив вже четвертого керівника свого апарату

    Президент США Дональд Трамп оголосив, що новим керівником його адміністрації стане Марк Медоуз.

    Про це глава Білого дому написав у Twitter.

    «Радий повідомити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працюю з Марком, і наші відносини є дуже хорошими»,- написав американський президент.

    Трамп також подякував Міку Малвені, який понад рік виконував обов'язки керівника адміністації  президента США.

    «Він (Малвені – ред.) стане спецпосланником США по Північній Ірландії. Дякую!»,- додав президент.

    Зазначимо, що Марк Медоуз, який наразі є конгресменом від Республіканської партії в Північній Кароліні, стане вже четвертим керівником апарату Трампа за трохи більше ніж три роки його президентства.

    Медоуз вважається лояльним до нинішнього президента конгресменом США.

    США кадрові зміни Дональд Трамп політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ