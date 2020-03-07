Трамп представив нового главу адміністрації Білого дому



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Новим керівником адміністрації президента США стане Марк Медоуз

Президент США змінив вже четвертого керівника свого апарату

Президент США Дональд Трамп оголосив, що новим керівником його адміністрації стане Марк Медоуз.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Радий повідомити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працюю з Марком, і наші відносини є дуже хорошими»,- написав американський президент.

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020

Трамп також подякував Міку Малвені, який понад рік виконував обов'язки керівника адміністації президента США.

«Він (Малвені – ред.) стане спецпосланником США по Північній Ірландії. Дякую!»,- додав президент.

....I want to thank Acting Chief Mick Mulvaney for having served the Administration so well. He will become the United States Special Envoy for Northern Ireland. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020

Зазначимо, що Марк Медоуз, який наразі є конгресменом від Республіканської партії в Північній Кароліні, стане вже четвертим керівником апарату Трампа за трохи більше ніж три роки його президентства.

Медоуз вважається лояльним до нинішнього президента конгресменом США.