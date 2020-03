Трамп представив нового главу адміністрації Білого дому

Президент США змінив вже четвертого керівника свого апарату

Президент США Дональд Трамп оголосив, що новим керівником його адміністрації стане Марк Медоуз.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Радий повідомити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працюю з Марком, і наші відносини є дуже хорошими»,- написав американський президент.

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one....