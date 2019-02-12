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    Економіка та фінанси

    В уряді пропонують будувати тільки енергоефективне житло

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    В уряді пропонують будувати тільки енергоефективне житло

    В Україні хочуть проектувати житло з класом енергоефективності не нижче «С»

    Мінрегіон пропонує передбачити у змінах до будівельних норм будівництво тільки енергоефективного житла.

    Про це написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

    «У проекті нового ДБН щодо житлових будинків пропонуємо ввести чіткі європейські вимоги до енергозбереження будівель при їх новому будівництві чи реконструкції та проектувати житло з класом енергоефективності не нижче «С». Це дозволить: економити до 40% енергії; у випадку реконструкції будинків суттєво продовжити строк експлуатації будівель», - написав Парцхаладзе.

    Заступник міністра нагадав, що минулого року було введено в дію важливий для енергонезалежності закон щодо енергоефективності будівель.

    «Він впроваджує європейські вимоги до енергозбереження, вводячи класи енергоефективності будівель від A до G. Тому під час оновлення ДБН щодо житлових будинків ці зміни повинні також бути враховані. Сьогодні у відповідних чинних нормах є лише загальні вимоги до енергозбереження», - написав Парцхаладзе.

    Із 1 вересня 2018 року вступила в дію норма щодо обов’язкової енергомодернізації будівель шкіл, а з 1 жовтня - дитячих садків. Завдяки цьому мінімум на 20% збільшується строк експлуатації таких будівель. Відповідні зміни містяться у нових ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» та ДБН В.2.2-4-2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти».

    будівництво закон житло уряд
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