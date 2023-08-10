Україна конфіскувала завод у російського політика

Предметом стягнення в дохід держави, згідно з позовом, є 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»

Вищий антикорупційний суд у четвер, 10 серпня, стягнув за законом про санкції в дохід держави 100% частки статутного капіталу підприємства, яке виробляє машинобудівну продукцію подвійного призначення і належало російському політику. Про це повідомила пресслужба суду.

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Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п'яти днів з дня його проголошення.

Імені підсанкційної особи в повідомленні немає, але на 10 серпня, згідно з розкладом суду, був призначений розгляд позову до російського сенатора Сергія Калашника.

Зазначається, що предметом стягнення в дохід держави, згідно з позовом, є 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

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За даними українського реєстру, засновником підприємства є кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, а кінцевим бенефіціаром вказаний громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Міністерство юстиції мало довести, що насправді завод належить Калашнику.

За даними сайту підприємства, на ньому працюють понад 800 співробітників, географія експорту – 35 країн світу.

Сергій Калашник – член Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії. Перебуває під санкціями більшості країн Заходу, РНБО України наклала на нього санкції у вересні 2022 року. Мотордеталь-Конотоп спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Підприємство здатне виготовляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден та тепловозів. У нього є власне чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи та допоміжні цехи.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше продасть конфісковану у російського олігарха компанію.