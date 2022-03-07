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    Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії

    Посилені санкції спрямовані на стримування агресії путінської Росії - Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії
    Посилені санкції спрямовані на стримування агресії путінської Росії
    фото з відкритих джерел

    Урсула фон дер Ляєн наголосила на максимальному ефекті усіх пакетів санкцій проти агресора

    Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії з огляду на те, що Кремль продовжує війну проти України, жертвами якої є велика кількість цивільного населення.

    Про це сьогодні у Брюсселі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви для преси із прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

    «Ми маємо намір обговорити ситуацію в Україні, вбивчу війну, яку веде Путін. Ми обговоримо новий посилений пакет санкцій, який ми опрацьовуємо просто зараз. Як ви знаєте, ми вже маємо три пакета важких санкцій, але зараз ми маємо переконатися, що вони не мають жодних виключень і що ефект цих санкцій є максимальним», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

    При цьому президент Єврокомісії зауважила, що ті санкції, які вже застосовуються Євросоюзом, є ефективними та вже призводять до глибокої турбулентності у російській економіці.

    «З огляду на розвиток ситуації в Україні, на безумні атаки Кремля проти її громадян – жінок, дітей, чоловіків, – ми, безумовно, також працюємо над подальшими санкціями, щоб зупинити це», – додала Урсула фон дер Ляєн.

    Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу у розмірі 10 млрд доларів.

    Зазначимо, Польща вважає, що лише повне ембарго на всі енергоносії з Росії може зупинити війну РФ проти України.

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    Теги: Росія санкції Путін Україна Урсула фон дер Ляєн
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    Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії