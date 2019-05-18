Венесуела за два тижні продала золота в обхід санкцій на $570 млн - ЗМІ



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За даними ЗМІ, всього ж з початку квітня Венесуела продала 23 тонни золота

Золотовалютні резерви Венесуели опустилися до найнижчого за останні 29 років обсягу в 7,9 млрд доларів

Венесуела протягом двох останніх тижнів отримала 570 млн доларів від продажу золота. Про це повідомляє «Унн» з посиланням на Bloomberg. Продажі були проведені в обхід санкцій США, уточнило агентство.

За даними ЗМІ, 9,7 тонни дорогоцінного металу продали 10 травня, а 13 травня ще 4 тонни. Всього ж з початку квітня Венесуела продала 23 тонни золота. Один зі співрозмовників агентства заявив, що виручені кошти підуть на фінансування імпорту через зовнішнє торгове представництво країни.

Таким чином золотовалютні резерви Венесуели опустилися до найнижчого за останні 29 років обсягу в 7,9 млрд доларів. Хто став покупцем Bloomberg не уточнив.

Раніше Венесула продавала золото компаніям з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, за даними агентства, через два місяці після візиту президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Туреччину, в цій країні з'явилася компанія Sardes, яка згодом вивезла з Боліваріанської республіки золото на 900 млн доларів.

До слова, декілька днів тому міністерство фінансів США запровадило санкції проти сектору оборони та спецслужб Венесуели, а також проти компаній і танкерів, які беруть участь у незаконному обороті венесуельської нафти.