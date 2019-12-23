Віцепрем'єр РФ спростував підписання контрактів для прямого постачання газу в Україну



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Ми домовилися і зафіксували у відповідних протоколах розмір плати «Газпрому» за надання агентських послуг із транспортування газу, що є твердим і визначеним на усі п'ять років, - віцепрем'єр РФ

У Росії стверджують, що про прямі поставки газу в Україну будуть говорити після Нового року

Віцепрем'єр РФ Дмитро Козак спростував повідомлення про те, що російська сторона нібито вже уклала контракти з низкою українських компаній для прямого постачання газу до України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Що стосується прямого постачання газу з Росії до України, то ми домовилися після Нового року, після того як всі питання (пов'язані з транзитом - ред) буде врегульовано, ще раз обговорити ці питання», - сказав Козак на нараді прем'єра РФ Дмитра Медведєва зі своїми заступниками.

Віцепрем'єр зазначив, що «сьогодні в Україні розгорається «буря в склянці» з приводу того, що є якісь п'ять контрактів з українськими компаніями, яким ми постачатимемо газ».

«Це не відповідає дійсності. У нас жодних контрактів, окрім домовленостей з урядом України, немає, діятимемо суворо в рамках цього протоколу», - сказав Козак.

«Ми домовилися і зафіксували у відповідних протоколах розмір плати «Газпрому» за надання агентських послуг із транспортування газу, що є твердим і визначеним на усі п'ять років», - сказав віцепрем'єр РФ.

«Ризики, пов'язані з тарифним регулюванням на транспортування газу, ризики пов'язані зі зміною законодавства, це будуть ризики «Нафтогазу України» або виграш, в разі якщо з українського боку відповідно до законодавства України, яке тепер має відповідати нормам Європейського Союзу, буде встановлено низькі тарифи на транспортування газу», - додав Козак.

Нагадаємо, Україна, Росія і Єврокомісія підписали протокол про транзит газу. Контракт на поставку газу в Європу Україна і Росія мають підписати до кінця року. Термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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