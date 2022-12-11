Енергетичне питання та плани окупантів. Зеленський провів засідання Ставки

Гарант анонсував, що наступний тиждень буде важливим для енергетичної сфери України

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили ситуацію на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани й розрахунки росіян і внутрішні виклики. Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни.

«Робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань» », – розповів гарант.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці й область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію й дати нашим людям більше можливостей, більше електрики», – зазначив Зеленський.

Президент також зауважив, що наступний тиждень буде важливим для енергетичної сфери України, адже очікується ряд важливих зустрічей із міжнародними партнерами.

«Наступний тиждень буде важливим із цього погляду. Саміт G7, конференція у Франції щодо відновлення та стійкості України взимку, заходи на рівні Європейського Союзу... Готуємося до участі, очікуємо важливих результатів», – додав очільник держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів 10 грудня по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.

Також прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що унаслідок ворожих різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, а також усі теплові та гідроелектростанції.