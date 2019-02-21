Названо середній розмір субсидії, яку кияни отримуватимуть готівкою



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У Києві розмір субсидій менший, ніж в середньому по Україні

Середній розмір житлової субсидії у Києві становить 1,1 тис. грн. Про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко.

Він зазначив, що середній розмір субсидій по Україні в цілому більший у зв'язку з тим, що в Києві в основному централізоване опалення, в областях - газове.

За його словами, середній розмір субсидії по Україні становить 1,5 тис. грн.

«По місту Києву у нас на сьогодні 1,1 тис. середній розмір житлових субсидій», - сказав Бученко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Передбачається, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

Усі кияни, що користувались житловою субсидією з жовтня 2018 року, після 1 березня почнуть отримувати суму нарахованої субсидії готівкою. Завдяки «Укрпошті» усім отримувачам житлової субсидії будуть розіслані інформаційні повідомлення. А кошти вони отримуватимуть на свої карткові рахунки через органи Пенсійного фонду чи у відділеннях «Ощадбанку», Наявність картки «Ощадбанку» не є обов’язковою умовою для отримання субсидії. У разі відсутності картки, отримати кошти можна буде у цьому ж банку за паспортом через касу в рамках спеціальної програми «Швидка копійка».

Джерело: РБК-Україна