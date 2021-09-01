Вінниччина: половина лічильників після державної повірки визнаються непридатними

Згідно плану розвитку АТ «Вінницягаз» на 2021 рік передбачено 24 млн грн інвестицій для заміни 12,8 тис. непридатних лічильників газу

Повірка, ремонт та заміна газових лічильників здійснюються за рахунок плати за розподіл природного газу

На 1 серпня поточного року «Вінницягаз» передав на державну повірку майже 18 тис. газових лічильників. Майже половина з них визнані непридатними для подальшої експлуатації. Вибракувані прилади будуть замінені компанією за рахунок тарифу на розподіл газу.

Щороку на Вінниччині близько 35 тис. вузлів обліку газу проходять планову повірку. За сім місяців поточного року АТ «Вінницягаз» передано на державну повірку майже 18 тис. вузлів обліку газу.

В результаті придатними для використання визнані майже 9,5 тис. приладів. Водночас 8,4 тис. лічильників визнані такими, що не підлягають подальшій експлуатації та ремонту. Вони будуть замінені АТ «Вінницягаз» за рахунок тарифу на послугу розподілу газу.

Кількість вузлів обліку газу, які Оператор ГРМ може замінити за тарифні кошти, щороку визначає НКРЕКП.

«Згідно плану розвитку АТ «Вінницягаз» на 2021 рік передбачено 24 млн грн. інвестицій для заміни 12,8 тис. непридатних лічильників газу та 4,1 млн грн. для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку» – говорить технічний директор АТ «Вінницягаз» Ігор Дорошенко.

Повірка, ремонт та заміна газових лічильників здійснюються за рахунок плати за розподіл природного газу. Відтак, надання цих послуг залежить від вчасних розрахунків споживачів.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.