  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Пенсії по 7 тис. грн. Хто і коли їх зможе отримувати?

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нинішні пенсіонери отримують виплати лише із солідарної пенсійної системи - Пенсії по 7 тис. грн. Хто і коли їх зможе отримувати?
    Нинішні пенсіонери отримують виплати лише із солідарної пенсійної системи
    Фото з відкритих джерел

    Люди отримуватимуть пенсії з двох джерел

    Міністерство соціальної політики України розробляє модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію у розмірі 7 тис. грн. Такі пенсії можливі для майбутніх поколінь при виході на накопичувальну систему.

    Про це розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.

    Приклад такої моделі був представлений президенту. Для цього необхідно навести порядок у солідарній системі.

    «При нинішніх зарплатах, при мінімальній прибутковості, людина змогла б одержувати з двох джерел – солідарного і накопичувального рівнів – 7 тисяч гривень. Це середня виплата», – сказала Лазебна.

    Міністр зазначила, що якщо людина за 35 років буде відкладати по 600 грн, то це дозволило б їй отримувати виплати протягом 15 років у середньому за 3,2 тис. грн. До цієї суми додається пенсія із солідарної системи 3,5 тис. грн.

    «Це, звичайно, в цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% в місяць) – це реальний рівень», – вважає Лазебна.

    Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, однак, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

    Нагадаємо, що в Україні з 1 березня перерахували мінімальну пенсію для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, на 100 грн. Пенсіонери, які мають 30 років стажу (для жінок) і 35 років стажу (для чоловіків), до 1 березня 2021-го отримували гарантований розмір пенсії 2100 грн (або більше), а з 1 березня їх виплата не може бути менше 2200 грн.

    Читайте також:
    Теги: пенсіонери пенсійна система Міністерство соціальної політики пенсія Марина Лазебна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies