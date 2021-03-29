Пенсії по 7 тис. грн. Хто і коли їх зможе отримувати?

Люди отримуватимуть пенсії з двох джерел

Міністерство соціальної політики України розробляє модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію у розмірі 7 тис. грн. Такі пенсії можливі для майбутніх поколінь при виході на накопичувальну систему.

Про це розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.

Приклад такої моделі був представлений президенту. Для цього необхідно навести порядок у солідарній системі.

«При нинішніх зарплатах, при мінімальній прибутковості, людина змогла б одержувати з двох джерел – солідарного і накопичувального рівнів – 7 тисяч гривень. Це середня виплата», – сказала Лазебна.

Міністр зазначила, що якщо людина за 35 років буде відкладати по 600 грн, то це дозволило б їй отримувати виплати протягом 15 років у середньому за 3,2 тис. грн. До цієї суми додається пенсія із солідарної системи 3,5 тис. грн.

«Це, звичайно, в цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% в місяць) – це реальний рівень», – вважає Лазебна.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, однак, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня перерахували мінімальну пенсію для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, на 100 грн. Пенсіонери, які мають 30 років стажу (для жінок) і 35 років стажу (для чоловіків), до 1 березня 2021-го отримували гарантований розмір пенсії 2100 грн (або більше), а з 1 березня їх виплата не може бути менше 2200 грн.

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