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    Економіка та фінанси

    Виробництво хутра приносить Україні $400 млн щороку – радник посольства Данії

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    <p>У сільськогосподарських підприємствах загалом в Україні утримується 258,7 тис. голів хутрових звірів</p> - Виробництво хутра приносить Україні $400 млн щороку – радник посольства Данії

    У сільськогосподарських підприємствах загалом в Україні утримується 258,7 тис. голів хутрових звірів

    Майже 350 данських підприємств веде торгівлю з українськими компаніями

    Сектор звірівництва в Україні показує позитивну динаміку розвитку. Близько 200 підприємств в Україні задіяно у секторі виробництва хутра, які продають вироблену продукцію на суму понад $400 млн. Про це розповів радник консульського відділу посольства Королівства Данія в Україні Василь Заліщук під час прес-конференції на тему «Європейський стандарт «Велфур», повідомляє Galinfo.com.ua.

    «За умови сприятливої регуляторної політики індустрія виробництва хутра зможе розвиватись i надалі в Україні. Посольство всіляко підтримує данський бізнес в Україні. Загалом сьогодні майже 350 данських підприємств веде торгівлю з українськими компаніями. З них 110 відкрили офіси та виробничі потужності в Україні. Майже половина данських компаній розвиваються саме в Західній Україні. Ми пояснюємо це більш сприятливим інвестиційним середовищем», — зазначає він.

    За статистикою на 1 січня 2018 р., яку повідомила директор департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Людмили Гончаренко, на території Львівщини є лише 10,2 тис. голів хутрових звірів кліткового утримання. У сільськогосподарських підприємствах загалом в Україні — 258,7 тис. гол.

    Звірівництво підтримує організацію безвідходного виробництва вже існуючих тваринницьких ферм: для харчування норок використовують понад 600 тис. т відходів забійних цехів на птахофабриках, бойнях тварин, рибних відходів та відходів молочної промисловості щорічно.

    Нагадаємо, у суботу, 20 жовтня, на київському ВДНГ під гаслом «Хутро - криваве жлобство!» пройшов пікет виставки хутра.

    Джерело: kurkul.com

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