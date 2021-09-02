Виробник «зеленої» енергії пояснив, чим небезпечне запровадження акцизів на цю продукцію
Акциз на «зелену» енергії змусить виробників просити банки про реструктуризацію кредитів, – Свідерська
Введення акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії змусить виробників просити банки про реструктуризацію кредитів.
Про це заявила генеральний директор компанії «Скатек Солар Солюшнз Юкрейн» Аліна Свідерська.
«Зараз ми в переговорах з банками з приводу реструктуризації, все це складний процес. Поки що ми не розуміємо, як воно буде в довгостроковому плані, ми розуміємо, що саме на цей місяць. А подальші плани важко врахувати», – заявила гендиректор в коментарі телеканалу «Україна 24».
Новий акцизний податок на «зелену» енергію ускладнить ситуацію в сфері відновлюваних джерел енергії, додала Свідерська.
Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнилося через політичні ризики і боргову кризу.
Уряд порушив зобов'язання з оплати «зеленої» електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.
Крім того, Кабінет міністрів оголосив про намір ввести акцизний податок на «зелену» енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.
Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний податок на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.
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