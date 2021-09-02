Поки Україна приймає тисячі хасидів, Європа закривається для ізраїльтян. Навіть вакцинованих

Португалія не пускатиме до себе громадян Ізраїлю, де попри масову вакцинацію фіксуються рекордні показники зараження коронавірусом

Уряд Португалії ухвалив рішення про заборону ізраїльським громадянам в'їжджати в країну на підставі рекомендацій керівництва ЄС. Раніше в Брюсселі було вирішено скорегувати список зелених країн і виключити з нього кілька держав, серед них і Ізраїль, через високий рівень захворюваності на коронавірус.

Згідно з розпорядженням португальського уряду, ізраїльтяни зможуть в'їхати Ізраїль тільки в екстрених випадках і зі спеціальним дозволом – наприклад, для студентів, для возз'єднання сімей, з гуманітарних причин, пише видання vesty.co.il.

Заборона стосується всіх ізраїльтян, в тому числі вакцинованих і тих, які перехворіли на Covid-19. Зазначимо, Португалія ввела жорсткі обмеження для ізраїльських громадян першою з усіх країн ЄС.

До слова, Ізраїль визнав: після початку навчального року загальна захворюваність на коронавірус зросла у сім разів.

Також цього тижня «вакцинований» Ізраїль встановив новий рекорд заражень.

Попри це, з Ізраїлю в Україну прибувають хасиди: у «Борисполі» чергує понад сотня правоохоронців.

Як відомо, хасиди масово їдуть в Україну. Ізраїльський міністр попередив про «бомбу, яка цокає».

У минулому році Україна закрила доступ паломникам до Умані. Близько 2000 хасидів намагалися прорватися на територію Черкаської області через Білорусь.

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю дав зрозуміти, що, повернувшись з Умані цього року, паломники можуть стати загрозою.

Тим часом українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.