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Ексрадник Трампа розкрив, коли американці відчують наслідки «тарифної війни»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ексрадник Трампа розкрив, коли американці відчують наслідки «тарифної війни»
За словами експерта, прогнозований термін пов'язаний із часом, необхідним для доставки і розподілу товарів
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів матиме непропорційно більший вплив на американців із нижчим рівнем доходу

Колишній директор Національної економічної ради Гері Кон під час першого президентства Дональда Трампа у США заявив, що наслідки запроваджених тарифів почнуть відчуватися по всій країні вже наприкінці травня. Про це він сказав в етері програми Face the Nation, пише CNN, передає «Главком».

За словами Кона, прогнозований термін пов'язаний із часом, необхідним для доставки і розподілу товарів. Він наголосив, що найбільший удар від тарифів припаде на малозабезпечені верстви населення, оскільки вони витрачають «100% свого доходу на споживчі товари», тоді як заможніші громадяни «заощаджують більшу частку своїх заробітків».

Отож, зазначив Кон, підвищення тарифів матиме непропорційно більший вплив на американців із нижчим рівнем доходу.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Згодом стало відомо, що китайський уряд розглядає призупинення мита на деякі американські товари.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн, внаслідок чого проти Китаю заробила одна з найвищих ставок – сукупно 54%. Це призвело до різкої ескалації торгової війни між двома країнами. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Згодом Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США. 

Також компанії з КНР почали переносити виробництва на американські майданчики, щоб уникнути високих мит на ввезення своєї продукції до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету South China Morning Post.

У матеріалі наводиться коментар голови консалтингової фірми, яка допомагає китайським підприємствам локалізувати виробництва на території США Чжу Ніна. За словами фахівця, за останні чотири місяці його компанія отримала щонайменше 100 запитів щодо релокації бізнесу. 2024 року приблизно така сама кількість звернень надійшла за весь час – із січня по грудень.

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Теги: США тарифи

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