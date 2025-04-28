Польща допоможе Україні подолати газовий дефіцит

Україні не вистачає щонайменше 4,5 млрд кубометрів газу для проходження наступного опалювального сезону

Польща та Сполучені Штати мають намір співпрацювати для постачання зрідженого газу (ЗПГ) в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єра Польщі Дональда Туска, якого цитує «Укрінформ».

За словами Туска, Польща є одним із найбільших інвесторів у газову інфраструктуру й великим імпортером американського зрідженого газу.

Глава польського уряду заявив, що країна активно працює над тим, аби зробити себе та Європу менш залежними від російського газу.

«Можливо, завдяки співпраці Польщі та США, нам вдасться також допомогти Україні у питанні газопостачання», – каже він.

Як пише Reuters, міністр енергетики США Кріс Райт зазначив, що поставки американського скрапленого природного газу до Європи продовжать зростати. Сполучені Штати є найбільшим у світі експортером ЗПГ і відіграють важливу роль у постачанні до Європи.

На тлі потрясінь, викликаних тарифною політикою Дональда Трампа, деякі керівники в Європі почали говорити, що імпорт російського газу, в тому числі від «Газпрому», може стати гарною ідеєю.

Водночас Райт відмовився коментувати можливість повернення російських енергоносіїв до Європи в більших обсягах.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз» продовжить постачати газ для українців за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Вартість буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

За даними Національного банку, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. З 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться. Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

Як відомо, Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію. «У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом», – зазначав Шмигаль.

До слова, ще на початку 2024 року в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників. Насправді постачальник послуг не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача і таким чином втрачати клієнта. Проте клієнт має надати оплату за вже спожиту електроенергію.