Війна Гройсмана проти Коболєва: міжнародні організації стали на бік уряду? (документ)

Міжнародні організації схвалили процес анбандлінгу, який розпочав уряд

В розпорядження «Главкома» потрапив лист-звернення міжнародних організацій до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, в якому вони висловлюють задоволення роботою конкурсної комісії за створення нею списку «кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради ПАТ «Магістральні газопроводи України»

Андрій Коболєв і Володимир Гройсман

Міжнародні організації схвалили процес анбандлінгу, який розпочав уряд

В розпорядження «Главкома» потрапив лист-звернення міжнародних організацій до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, в якому вони висловлюють задоволення роботою конкурсної комісії за створення нею списку «кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради ПАТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ). Як вже повідомляв «Главком», ця структура виконуватиме функції оператора газотранспортної системи згідно з новим законом «Про ринок природного газу».

У листі наголошується «на справедливих і конкретних кваліфікаційних критеріях» у вимогах до членів наглядової ради МГУ. Підписи на листі поставили керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач, директор Регіональної місії USAID Сюзан Фріц, голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, директор Світового банку в Білорусії, Молдові та Україні Сату Кахконен, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Цим листом провідні міжнародні організації фактично стали на бік уряду у конфлікті за транзитну газову магістраль, який Гройсман веде з менеджментом «Нафтогазу». Нагадаємо, керівництво «Нафтогазу» всупереч урядовим настановам створило в структурі ПАТ «Укртрансгаз» філію «Оператор газотранспортної системи України». Вона мала перебрати на себе контроль за фінансовими потоками, які формує транзитний газопровід: щороку дохід за прокачки російського газу в Європу сягає $2,5-3 млрд. Таким чином менеджмент компанії намагався «по-своєму» виконати вимоги, які взяла на себе Україна щодо реформування газового ринку і виілення функції транзиту в окрему структуру. Створення філії «Оператор газотранспортної системи України» не узгоджувалося з планом, затвердженим постановою уряду № 496.

Главком писав, що 14 лютого на своєму засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про те, що відразу після повного завершення судового спору між «Нафтогазом України» та російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі, газовий монополіст повинен передати газотранспортну систему та підземні сховища газу в господарче ведення ПАТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ). В такий спосіб уряд поставив крапку на тривалому конфлікті між главою уряду Володимиром Гройсманом та топ-менеджером НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Уряд таки забрав газотранспортну систему (оператор «Укртрансгаз») у «Нафтогазу» і передав її в управління «Магістральним газопроводам України».

ПАТ «Магістральні газопроводи України» створено постановою Кабміну 9 листопада 2016 року №801 - відповідно до плану реструктуризації НАК «Нафтогаз України» та з метою виконання зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства.

Наталка Прудка, «Главком»