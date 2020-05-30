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    Forbes назвав найоплачуванішого спортсмена світу

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    Роджер Федерер випередив найрозпіареніших футболістів - Forbes назвав найоплачуванішого спортсмена світу
    Роджер Федерер випередив найрозпіареніших футболістів
    Фото - ATP Tennis

    Вперше рейтинг очолив тенісист

    Швейцарський тенісист Роджер Федерер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів 2020 року за версією Forbes. До вирахування податків швейцарець заробив за рік $ 106,3 млн. Ця сума складається з призових і рекламних контрактів. Федерер став першим тенісистом на чолі рейтингу Forbes завдяки спонсорам та доходам від реклами, які склали $ 100 млн.

    Отримати більше призових Роджер не зміг, так як сезон у тенісі припинений через пандемію коронавірусу ще в березні. Roland Garros і Wimbledon не було здійснено. Змагання повинні поновитися 31 липня, але немає гарантії, що відбудеться Відкритий чемпіонат США, який повинен початися 24 серпня в Нью-Йорку.

    Завдяки рекламним контрактам Федерер обійшов двох футболістів – нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду ($ 105 млн) і форварда «Барселони» Ліонеля Мессі (104).

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ теніс рейтинг Ліонель Мессі Роджер Федерер Кріштіану Роналду Forbes
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