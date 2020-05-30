Forbes назвав найоплачуванішого спортсмена світу



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Роджер Федерер випередив найрозпіареніших футболістів Фото - ATP Tennis

Вперше рейтинг очолив тенісист

Швейцарський тенісист Роджер Федерер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів 2020 року за версією Forbes. До вирахування податків швейцарець заробив за рік $ 106,3 млн. Ця сума складається з призових і рекламних контрактів. Федерер став першим тенісистом на чолі рейтингу Forbes завдяки спонсорам та доходам від реклами, які склали $ 100 млн.

Отримати більше призових Роджер не зміг, так як сезон у тенісі припинений через пандемію коронавірусу ще в березні. Roland Garros і Wimbledon не було здійснено. Змагання повинні поновитися 31 липня, але немає гарантії, що відбудеться Відкритий чемпіонат США, який повинен початися 24 серпня в Нью-Йорку.

Завдяки рекламним контрактам Федерер обійшов двох футболістів – нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду ($ 105 млн) і форварда «Барселони» Ліонеля Мессі (104).

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