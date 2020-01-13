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    Економіка та фінанси

    Вперше за чотири роки для «Рівнегазу» переглянуто тариф на розподіл газу

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    Вперше за чотири роки для «Рівнегазу» переглянуто тариф на розподіл газу

    Через заморожені 2016 року тарифи компанія за останні три роки отримала збитки в розмірі 300,4 млн грн

    З 1 січня 2020 року новий тариф на послуги з розподілу природного газу для споживачів Рівненщини становить 1,00 грн без ПДВ. І хоча рішення НКРЕКП про підвищення тарифу є прогресом за останні кілька років, він не покриває витрати підприємства. Як зазначають у АТ «Рівнегаз», через заморожені 2016 року тарифи компанія за останні три роки отримала збитки  в розмірі 300,4 млн грн.


    Фінансові результати АТ «Оператора газорозподільної системи «Рівнегаз», млн грн

    Затверджений державним регулятором 24 грудня 2019 р. тариф для АТ «Рівнегаз» покриває лише 77% від собівартості доставки газу споживачам регіону. На думку керівництва компанії, таке рішення державного регулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ «Рівнегаз» складуть в межах 51,2 млн грн.

    «Новий тариф має частково вирішити одну з головних проблем підприємства: низький рівень заробітної плати, через що дефіцит кваліфікованих кадрів складає майже 9%.  Водночас через збитковий тариф АТ «Рівнегаз» не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС – АТ «Укртрансгаз» - говорить фінансовий директор пояснює  АТ Рівнегаз» Віталій Зубейко.

    У компанії зазначають, що економічно не обґрунтований тариф не дозволяє АТ «Рівнегаз» закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу і автоматично створить фінансовий тягар для всієї системи транспортування газу до споживачів. Це створює загрозу штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС.

    АТ «Рівнегаз» вважає доцільними подальші послідовні дії з боку державного регулятора для затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл газу, оскільки розроблений НКРЕКП проект тарифу, на думку керівництва компанії, не вирішує проблему нарощення боргів та потребує вдосконалення. 

    НКРЕКП газ тарифи ПДВ Рівненщина Укртрансгаз ГТС
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