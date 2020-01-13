Вперше за чотири роки для «Рівнегазу» переглянуто тариф на розподіл газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через заморожені 2016 року тарифи компанія за останні три роки отримала збитки в розмірі 300,4 млн грн

З 1 січня 2020 року новий тариф на послуги з розподілу природного газу для споживачів Рівненщини становить 1,00 грн без ПДВ. І хоча рішення НКРЕКП про підвищення тарифу є прогресом за останні кілька років, він не покриває витрати підприємства. Як зазначають у АТ «Рівнегаз», через заморожені 2016 року тарифи компанія за останні три роки отримала збитки в розмірі 300,4 млн грн.





Фінансові результати АТ «Оператора газорозподільної системи «Рівнегаз», млн грн

Затверджений державним регулятором 24 грудня 2019 р. тариф для АТ «Рівнегаз» покриває лише 77% від собівартості доставки газу споживачам регіону. На думку керівництва компанії, таке рішення державного регулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ «Рівнегаз» складуть в межах 51,2 млн грн.

«Новий тариф має частково вирішити одну з головних проблем підприємства: низький рівень заробітної плати, через що дефіцит кваліфікованих кадрів складає майже 9%. Водночас через збитковий тариф АТ «Рівнегаз» не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС – АТ «Укртрансгаз» - говорить фінансовий директор пояснює АТ Рівнегаз» Віталій Зубейко.

У компанії зазначають, що економічно не обґрунтований тариф не дозволяє АТ «Рівнегаз» закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу і автоматично створить фінансовий тягар для всієї системи транспортування газу до споживачів. Це створює загрозу штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС.

АТ «Рівнегаз» вважає доцільними подальші послідовні дії з боку державного регулятора для затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл газу, оскільки розроблений НКРЕКП проект тарифу, на думку керівництва компанії, не вирішує проблему нарощення боргів та потребує вдосконалення.