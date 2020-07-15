Всього 148 грн передбачено тарифом «Миколаївгазу» на безпеку 1 км газопроводу
У 2019 році АТ «Миколаївгаз» доставила своїм клієнтам 429,5 млн куб.м газу
У Миколаївській області 35% газопроводів побудовані 30 і більше років тому. Рівень зносу газорозподільних мереж області вже досяг 35%. Більше 50% ШРП і ГРП знаходяться в експлуатації більше 20 років, коли середній термін експлуатації згідно паспорту заводу виробника становить 10-15 років.
В діючому тарифі на розподіл газу для АТ «Миколаївгаз» на безпеку мереж передбачено 148 грн. в місяць на 1 км газопроводу. Цих коштів ледь вистачає на проведення екстрених ремонтно-відновлювальних робіт та усунення аварійних ситуацій. Недостатність тарифу не дозволяє газовикам повністю проводити капітальну реконструкцію і модернізацію системи газопостачання, тому що фінансування значно менше необхідного рівня. При такому дефіциті коштів до кінця року в Миколаївській області в передаварійному стані опиняться 19 км газопроводів і 42 газорегуляторних пунктів і ШРП.
«Щоб зробити систему набагато ефективнішою, своєчасно проводити заміну морально та фізично застарілого обладнання і мереж з вичерпаним терміном експлуатації необхідно в 10 разів більше фінансування. Зараз ми ледве зводимо кінці з кінцями, і виділених коштів вистачає лише на «латання дірок». Ні про який розвиток і реконструкцію газорозподільної системи з таким рівнем тарифу не може бути й мови», - говорить директор технічний АТ «Миколаївгаз» Дмитро Грицай.
З 1 липня поточного року стартував другий етап приведення тарифу на розподіл газу до економічно обґрунтованого рівня. Проте 24 червня НКРЕКП знизило тариф на доставку «Миколаївгазу» з 1,62 грн./куб м до 1,46 грн./куб м. Таким чином, фінансування робіт з безпеки мереж залишається на рівні, менше необхідного.
Діяльність АТ «Миколаївгаз» залишається збитковою з істотним дефіцитом коштів для ремонтів та обслуговування газорозподільної системи Миколаївської області.
Наприклад відзначимо, що з початку року аварійна служба «Миколаївгазу» здійснила понад 4,5 тисячі виїздів по аварійним заявками споживачів. Чверть з них пов'язані з витоками газу через незадовільний стан мереж.