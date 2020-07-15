Всього 148 грн передбачено тарифом «Миколаївгазу» на безпеку 1 км газопроводу



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У 2019 році АТ «Миколаївгаз» доставила своїм клієнтам 429,5 млн куб.м газу

У Миколаївській області 35% газопроводів побудовані 30 і більше років тому. Рівень зносу газорозподільних мереж області вже досяг 35%. Більше 50% ШРП і ГРП знаходяться в експлуатації більше 20 років, коли середній термін експлуатації згідно паспорту заводу виробника становить 10-15 років.

В діючому тарифі на розподіл газу для АТ «Миколаївгаз» на безпеку мереж передбачено 148 грн. в місяць на 1 км газопроводу. Цих коштів ледь вистачає на проведення екстрених ремонтно-відновлювальних робіт та усунення аварійних ситуацій. Недостатність тарифу не дозволяє газовикам повністю проводити капітальну реконструкцію і модернізацію системи газопостачання, тому що фінансування значно менше необхідного рівня. При такому дефіциті коштів до кінця року в Миколаївській області в передаварійному стані опиняться 19 км газопроводів і 42 газорегуляторних пунктів і ШРП.

«Щоб зробити систему набагато ефективнішою, своєчасно проводити заміну морально та фізично застарілого обладнання і мереж з вичерпаним терміном експлуатації необхідно в 10 разів більше фінансування. Зараз ми ледве зводимо кінці з кінцями, і виділених коштів вистачає лише на «латання дірок». Ні про який розвиток і реконструкцію газорозподільної системи з таким рівнем тарифу не може бути й мови», - говорить директор технічний АТ «Миколаївгаз» Дмитро Грицай.

З 1 липня поточного року стартував другий етап приведення тарифу на розподіл газу до економічно обґрунтованого рівня. Проте 24 червня НКРЕКП знизило тариф на доставку «Миколаївгазу» з 1,62 грн./куб м до 1,46 грн./куб м. Таким чином, фінансування робіт з безпеки мереж залишається на рівні, менше необхідного.

Діяльність АТ «Миколаївгаз» залишається збитковою з істотним дефіцитом коштів для ремонтів та обслуговування газорозподільної системи Миколаївської області.

Наприклад відзначимо, що з початку року аварійна служба «Миколаївгазу» здійснила понад 4,5 тисячі виїздів по аварійним заявками споживачів. Чверть з них пов'язані з витоками газу через незадовільний стан мереж.

АТ «Миколаївгаз» - газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.