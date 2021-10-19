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    Економіка та фінанси

    Без мораторію на експорт брухту Україна втратить $1,4 млрд валютних надходжень, – Федерації роботодавців

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    1 тонна брухту, переробленого в сталь, приносить Україні 8,2 тис грн податків - Без мораторію на експорт брухту Україна втратить $1,4 млрд валютних надходжень, – Федерації роботодавців
    1 тонна брухту, переробленого в сталь, приносить Україні 8,2 тис грн податків

    Федерації роботодавців України закликала Мінекономіки ввести мораторій на експорт брухту

    Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна залишиться без сировини, яка вкрай необхідна для декарбонізації, а також щорічно втрачатиме десятки мільярдів податкових і валютних надходжень. Про це йдеться у листі до першого віце-прем’єр-міністра, Міністра економіки Олексія Любченка від Федерації роботодавців України (ФРУ).

    Як сказано у листі, наразі металобрухт перетворився у вкрай дефіцитну сировину для металургів. Жодна промислова технологія – ні мартенівська, ні киснево-конверторна, ні електросталеплавильна – не дозволяє виплавляти сталь без брухту. В той самий час, в Україні заготівля брухту падає вже 20 років поспіль, і за підсумками за 2020 року досягла історичного мінімуму – 2,9 млн тон.

    «Тим часом, згідно з даними Державної митної служби, відвантаження металобрухту на зовнішні ринки у січні-серпні 2021 року збільшилося майже у 20 разів, і склало 410 тисяч. У цей же період металурги відчули найістотніший дефіцит сировини. Спочатку вони компенсували брак брухту за рахунок власних складських запасів. Однак вже у серпні-вересні підприємства почали втрачали обсяги виробництва, і тепер заводи змушені працювати буквально «з коліс», – наголосили у Федерації.

    Там нагадали: одна тонна експортованого брухту дає державі близько 1,8 тис грн (еквівалент мита в 58 євро). У той час, як 1 тонна брухту, переробленого в сталь, приносить Україні 8,2 тис грн податків.

    «Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна щорічно втрачатиме близько 20 мільярдів гривен податкових надходжень, 5 млн т у виробництві сталі, 2,4% ВВП України і $1,4 млрд валютних надходжень», – попередили у ФРУ.

    У Федерації також нагадали, що брухтозаготівельна галузь – це все ще тіньовий бізнес, попри ухвалений закон про обілення галузі. Тому експортне ціноутворення на брухт – непрозоре, що також призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів доларів.

    «Кожна тонна повторно використаного брухту заощаджує 1,5 т СО2 і 740 кг вугілля, а також вимагає лише 1/3 витрат енергії у порівнянні з виробництвом сталі з первинної сировини. В Євросоюзі зараз відбувається дискусія про необхідність введення обмежень на експорт брухту саме з метою забезпечити промисловців сировиною для декарбонізації», – наголосили у ФРУ.

    Саме тому у Федерації підтримали введення заборони на експорт брухту, і закликали Міністерство економіки посприяти його швидкому прийняттю.

    Як відомо, Мінекономіки опублікувало проект постанови про обмеження експорту металобрухту по грудень 2023 року. У постанові вказано, що дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов’язання. Дія цієї постанови не буде застосовуватися щодо експорту у країни ЄС, Великобританію та Північну Ірландію, СНД (крім РФ), Ізраїль, Канаду, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Проте прийняття проекту з невідомих причин відстрочили.

    Раніше металурги закликали президента Володимира Зеленського врятувати металургійну галузь і тимчасово обмежити експорт брухту, адже українські підприємства, які вже страждають від дефіциту сировини, можуть зупинитися, і десятки тисяч українців втратять роботу.

    Теги: експорт Мінекономіки бізнес
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    Без мораторію на експорт брухту Україна втратить $1,4 млрд валютних надходжень, – Федерації роботодавців