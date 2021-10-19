Без мораторію на експорт брухту Україна втратить $1,4 млрд валютних надходжень, – Федерації роботодавців

Федерації роботодавців України закликала Мінекономіки ввести мораторій на експорт брухту

Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна залишиться без сировини, яка вкрай необхідна для декарбонізації, а також щорічно втрачатиме десятки мільярдів податкових і валютних надходжень. Про це йдеться у листі до першого віце-прем’єр-міністра, Міністра економіки Олексія Любченка від Федерації роботодавців України (ФРУ).

Як сказано у листі, наразі металобрухт перетворився у вкрай дефіцитну сировину для металургів. Жодна промислова технологія – ні мартенівська, ні киснево-конверторна, ні електросталеплавильна – не дозволяє виплавляти сталь без брухту. В той самий час, в Україні заготівля брухту падає вже 20 років поспіль, і за підсумками за 2020 року досягла історичного мінімуму – 2,9 млн тон.

«Тим часом, згідно з даними Державної митної служби, відвантаження металобрухту на зовнішні ринки у січні-серпні 2021 року збільшилося майже у 20 разів, і склало 410 тисяч. У цей же період металурги відчули найістотніший дефіцит сировини. Спочатку вони компенсували брак брухту за рахунок власних складських запасів. Однак вже у серпні-вересні підприємства почали втрачали обсяги виробництва, і тепер заводи змушені працювати буквально «з коліс», – наголосили у Федерації.

Там нагадали: одна тонна експортованого брухту дає державі близько 1,8 тис грн (еквівалент мита в 58 євро). У той час, як 1 тонна брухту, переробленого в сталь, приносить Україні 8,2 тис грн податків.

«Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна щорічно втрачатиме близько 20 мільярдів гривен податкових надходжень, 5 млн т у виробництві сталі, 2,4% ВВП України і $1,4 млрд валютних надходжень», – попередили у ФРУ.

У Федерації також нагадали, що брухтозаготівельна галузь – це все ще тіньовий бізнес, попри ухвалений закон про обілення галузі. Тому експортне ціноутворення на брухт – непрозоре, що також призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів доларів.

«Кожна тонна повторно використаного брухту заощаджує 1,5 т СО 2 і 740 кг вугілля, а також вимагає лише 1/3 витрат енергії у порівнянні з виробництвом сталі з первинної сировини. В Євросоюзі зараз відбувається дискусія про необхідність введення обмежень на експорт брухту саме з метою забезпечити промисловців сировиною для декарбонізації», – наголосили у ФРУ.

Саме тому у Федерації підтримали введення заборони на експорт брухту, і закликали Міністерство економіки посприяти його швидкому прийняттю.

Як відомо, Мінекономіки опублікувало проект постанови про обмеження експорту металобрухту по грудень 2023 року. У постанові вказано, що дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов’язання. Дія цієї постанови не буде застосовуватися щодо експорту у країни ЄС, Великобританію та Північну Ірландію, СНД (крім РФ), Ізраїль, Канаду, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Проте прийняття проекту з невідомих причин відстрочили.

Раніше металурги закликали президента Володимира Зеленського врятувати металургійну галузь і тимчасово обмежити експорт брухту, адже українські підприємства, які вже страждають від дефіциту сировини, можуть зупинитися, і десятки тисяч українців втратять роботу.