Я що, ідіот? – Шуфрич влаштував сварку із Вітренком (відео)

Проросійський політик та керівник «Нафтогазу» посперечалися через ціну на газ

Скандальний проросійський народний депутат Нестор Шуфрич (фракція партії «Опозиційна платформа – За життя») в ефірі токшоу «Право на владу» посварився із головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.

Суперечка політика із посадовцем виникла через нібито необґрунтовану вартість в газу Україні.

Юрій Вітренко пояснив, що за часів, коли країною керувала Партія регіонів, ця політична сила збільшувала споживання Україною газу, штучно занижуючи ціну на нього. За словами Вітренка, метою тодішньої влади було створення дефіциту газу для того, щоб збільшувати закупівлю в Росії, а це посилювало залежність України від східного сусіда.

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«Зараз ми імпортуємо 10 млрд (кубометрів газу на рік – «Главком»). А до 2015 року ми щороку імпортували 30-40 млрд. Кожного року 5% ВВП йшло з України в Росію», – наголосив Вітренко.

На це Шуфрич відповів, що Україна продовжує закуповувати російський газ, при чому, за завищеними цінами, в той час, як власний видобуток газу в Україні знизився до критичних показників.

«Зараз ми споживаємо 30 млрд (кубічних метрів газу на рік – Главком). Із них 14 млрд – населення, 16 млрд – промисловість. Ми в змозі забезпечити населення газом власного видобутку. А чому ж тоді ви змушуєте населення платити за газ вдесятеро дорожче? А зараз ваша репліка, що ми не купуємо російський газ. Я що, ідіот!?», – обурився Шуфрич, очевидь, маючи на увазі те, що газ, який Україна закупляє у європейських компаній на ринкови умовах також має російське походження.

«Так, знаю», – відповів Шуфричу хтось із гостей студії.

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