Як коронавірусна криза вплинула на ринок праці в Україні



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Станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців

Коронакриза внесла свої корективи не тільки в життєві плани мільйонів українців, а й в економіку країни, і, як наслідок, у ситуацію з безробіттям.

Як інформує Держслужба зайнятості, безробітними стали сотні тисячі громадян: як представників інтелектуальної праці, так і найпростіших професій. З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нині відновлюється робота підприємств та організацій по всій країні. Як наслідок, – поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних та зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис., у липні – 68 тисяч.

Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняли підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. Так, за п’ять місяців карантинних обмежень роботу вдалося знайти для 245 тисяч громадян, з них – 168 тис. безробітних.

У липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 тис. вакансій, що на 5%, більше ніж у червні, та на 40% (або на 18 тисяч) більше, ніж у квітні поточного року. Станом на середину серпня на одне робоче місце претендувало 9 безробітних.

Це означає, що роботодавці, які бажають збільшити штат, можуть знайти собі співробітників, скориставшись послугами центрів зайнятості.

Станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тисяч на цю ж дату минулого року), допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян.

Завдяки постійній співпраці з роботодавцями кількість вакансій у базі даних служби зайнятості з початку дії карантину становила 285 тисяч одиниць. Найбільшим попитом користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації устаткування, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно меншим був попит на професіоналів – інспекторів, провізорів, економістів, інженерів та лікарів.

Під час карантинних обмежень, аби максимально зберегти робочі місця, урядом було напрацьовано алгоритм підтримки малого та середнього бізнесу. Тим, хто змушений був зупинили чи скоротили свою діяльність, почала надаватися допомога по частковому безробіттю. Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (нині це 4723 грн) на місяць.

Станом на 20 серпня до центрів зайнятості вже подано понад 220,5 тис. пакетів документів (з них – 192,6 тис. – від фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами), прийнято 202 тис. позитивних рішень для надання фінансової допомоги 365,6 тис. працівників (з них майже179 тис. – ФОПи).

Після п’яти карантинних місяців служба зайнятості поступово повертається до звичного режиму роботи – центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо в центрах зайнятості.

Це стосується центрів зайнятості та філій, розміщених у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень небезпеки.