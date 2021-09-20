Як Україні готуватися до зупинки транзиту російського газу. Радниця міністра висловила думку

Лана Зеркаль вважає, що Україна може вийти із ситуації з російським « газовим шантажем » Європи переможцем

Україні разом із партерами слід змусити «Північний потік – 2» відповідати всім вимогам третього енергетичного пакету ЄС

Україні найближчим часом доведеться переналаштовувати свою газотранспортну систему. Таку думку у своєму блозі на «Українській правді» висловила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

«Дуже ймовірно, що Путін ухвалить – або вже ухвалив – рішення повністю припинити транзит українською територією», – зазначила вона.

Це, на думку Зеркаль, може призвести до серйозного дефіциту газу на європейському ринку.

«В той же час нам точно доведеться переналаштовувати власну газотранспортну систему. Інакше, наприклад, Маріуполь, має всі шанси залишитись без газу. Таке перелаштування – складна технологічна операція, «вищий пілотаж» в сфері транспортування газу. Хоча наші спеціалісти цьому вже навчилися і добре знають, що робити», – вважає вона.

Серйозність ситуації із російським «газовим шантажем» Європи ще не означає, що в України немає простору для маневру. Навпаки, на думку Лани Зеркаль, Україна може та має скористатися ситуацією, щоб просунутися в питанні інтеграції ринків.

Зокрема, нашій державі слід зосередитися на простому завданні: змусити «Північний потік – 2» відповідати всім вимогам третього енергетичного пакету ЄС. Це європейські правила, які дозволять зруйнувати монополію «Газпрому» в постачанні газу.

«Якщо всі російські газогони відповідатимуть цим правилам, то різні постачальники та трейдери включаться в конкуренцію. І ми зможемо зберегти транзит, завантажити нашу ГТС і при цьому значно знизити ціни», – підсумувала радниця міністра.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, що російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Тобто, щоб використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові.

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