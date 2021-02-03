Вдосконаленню немає меж: у Юлії Тимошенко нова коса

Перетворення Тимошенко вже висміяли користувачі соцмереж

Лідер партії «Батьківщина» та народний депутат Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради з новою зачіскою. Політик потрапила в кадр з незвичною косою, яка в народі має назву «колосок навиворіт».

Знімок з парламенту в Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов. На них Тимошенко позувала в червоному піджаку і з зачіскою, яку ще називають «риб'ячий хвіст» або «риб'яча коса».

«Деталі», – прокоментував публікацію Доброносов.

Відзначимо, що в мережі висміяли перетворення Тимошенко. Один з користувачів пожартував, що політик пішла в модельний бізнес.

«Кхалісі українського випуску», «Що з нею діється? Може вона в модельний бізнес пішла?», «Дівчина на виданні», – написали люди.

Нагадаємо, позавчора 1 лютого, Тимошенко з'явилася в Раді у стильній сукні в клітинку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі ж вставки. Крім того, свій образ вона вирішила доповнити красивим кольє з великих каменів.

Також депутатка накрутила волосся, а вгорі акуратно зібрала локони.

Варто відзначити, що Тимошенко перестала носити окуляри. Ймовірно, вона ходить у лінзах.