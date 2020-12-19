Ексглава Міненерго відсудила у відомства майже 140 тисяч

Суд зобов'язав Міненерго виплатити Буславець 139 тисяч гривень як зарплату за «вимушений прогул» з 10 лютого по 16 квітня 2020 року

Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець оскаржила в суді своє звільнення з попередньої посади голови директорату енергетичних ринків Міненерго.

Тепер вона отримає 139 тисяч гривень від відомства, яким зараз керує.

Відповідне рішення за позовом Буславець ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.

З опублікованого рішення випливає, що Буславець керувала директоратом енергоринків з 19 грудня 2017 року і була звільнена 10 лютого 2020 року наказом тодішнього міністра енергетики Олексія Оржеля через реорганізацію відомства.

Далі 17 березня звільнена чиновниця звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом, вимагаючи поновлення на посаді й виплати зарплати за період після звільнення.

При цьому вже 16 квітня Кабінет Міністрів призначив її першою заступницею голови Міненерго з функцією керівництва відомством.

Попри це, вона не відкликала позов, за яким Окружний адмінсуд Києва 23 жовтня зобов'язав Міненерго виплатити Буславець 139 тисяч гривень як зарплату за «вимушений прогул» з 10 лютого по 16 квітня 2020 року.

Як повідомлялося раніше, на позачерговому засіданні 20 листопада Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики.

Однак Буславець залишатиметься на посаді першого заступника міністра, зазначили у міністерстві.

Зазначається, що новим тимчасовим виконувачем обов'язки міністра енергетики буде заступник Буславець Юрій Бойко.

Як повдіомлялося, 16 квітня Кабмін призначив керувати енергетикою незручного для Коломойського кандидата Ольгу Богуславець.

Кандидатура Буславець у президента Володимира Зеленського була пріоритетною після ряду співбесід, проте «для політичного балансу» президент вважав, що її заступником повинен бути Віталій Шубін, тодішній в.о. міністра енергетики.

Ольга Буславець виступала проти цього призначення. Президент - «за». Їх розсудив поліграф, який спочатку успішно пройшла Буславец, а ось Шубін, перевірка якого відбулася вчора, згідно з даними джерела ZN.UA в СБУ, поліграф не пройшов.

Буславець вважають досить кваліфікованим фахівцем у питаннях електроенергетики і всіх видах її генерацій.